В Diablo Immortal вышло обновление 5.0 с новым классом и возвращением Лут Голейна

Blizzard выпустила обновление 5.0 для Diablo Immortal. Главным нововведением стал новый класс Чернокнижник, который увеличил общее количество доступных классов в игре до десяти.

Чернокнижник специализируется на призыве демонов и дальнем бою. Одной из ключевых особенностей класса стал спутник Пожиратель душ, доступный с самого начала игры. Герой может усиливать себя за счет призванных существ, жертвуя ими во время сражений.

Обновление также продолжает сюжетную линию Diablo Immortal. В рамках новой главы The Bloodied Jewel игроки впервые посетят Лут Голейн — легендарный город из Diablo II. Разработчики воссоздали знакомые локации, включая центральную площадь и городские ворота, однако теперь регион находится под влиянием демонических сил Андариэль.

Кроме того, Blizzard расширила контент для высокоуровневых персонажей. В Адском Реликварии появились три новых босса: Ирадус Лжепророк, владеющий силой солнца, древний демон Обжора и Гулахт из Клана Ночи, использующий разрушительные атаки молниями.