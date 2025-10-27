В мобильную Diablo Immortal ежедневно играют 400 000 человек, что делает её одним из крупнейших хитов Blizzard

Diablo Immortal продолжает впечатлять своей активной базой игроков: ежедневно в неё играют около 400 000 человек только в мобильной версии. Эта цифра была недавно обнародована и выводит спорную игру Blizzard на лидирующие позиции, занимая четвёртое место по популярности в Steam.

Несмотря на неоднозначный запуск в 2022 году, когда многие фанаты критиковали условно-бесплатную стратегию и микротранзакции, игра зарекомендовала себя как один из самых востребованных проектов в текущем портфолио разработчика. Мобильная версия, выпущенная одновременно с ПК-изданием, остаётся фаворитом у большинства игроков.

В интервью TheGamer Эмиль Салим, ведущий художник Diablo Immortal, объяснил неизменный успех игры прямым взаимодействием с сообществом.

Нынешний успех игры красноречиво говорит о работе команды разработчиков. Мы тесно сотрудничаем с нашими игроками, прислушиваемся к их потребностям и стремимся удовлетворить их желания.

Разработчик также подчеркнул, что команда поддерживает постоянный поток контента и не боится экспериментировать с чем-то новым. Салим назвал недавнюю переработку системы PvP одной из самых позитивно принятых сообществом нововведений

В игре появляется много контента, большая часть которого служит тестовым полигоном для новых возможностей. Мы не боимся расширять границы.

Что касается будущего, Blizzard уже запланировала несколько обновлений до 2026 года, включая новые игровые классы.