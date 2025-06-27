Авторы RPG "Алмазный меч, деревянный меч" показали материалы разработки

Проект находится на ранней стадии
Российская студия «Акроникс» опубликовала материалы разработки ролевой игры «Алмазный меч, деревянный меч». В официальном VK-сообществе игры команда выложила концепт-арты и 3D-модели в высоком разрешении.
Разработчики показали аналог зомби — неупокоенных — в броне и без, главного героя Фесса с оружием, улицы и здания Мельина, а также некую секретную локацию. Разработчики обещают, что в 2025 году поделятся тизером и скриншотами RPG и анонсируют других героев.
«Алмазный меч, деревянный меч» основан на произведениях писателя Ника Перумова. На VK Play можно почитать интервью с руководителем проекта — Сергеем Праздничновым. Он рассказал, каково создавать игру на основе существующего первоисточника, будет ли в RPG открытый мир, и какую роль в разработке играет сам Перумов.
выглядит не особо
По книгам сложно делать хорошие затягивающие игры. Будем надеяться что авторы не отходя от канонов сделают хорошую(хотя бы хорошую) РПГ. Но если смотреть критически, то по Хранению мечей сделать игру, которая зайдет, очень сложно.
пусть делают,а там посмотрим
Их вк/майл спонсирует или как там гос контора ИРИ?
вроде была уже одна игра в этой серии, лет 15-20 назад. провальная такая..
вселенная огромная, интересная. но нужны нормальные руки, чтоб её воплотить в игровой сфере
Поглядим посмотрим.