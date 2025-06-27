Авторы RPG "Алмазный меч, деревянный меч" показали материалы разработки

Проект находится на ранней стадии

Российская студия «Акроникс» опубликовала материалы разработки ролевой игры «Алмазный меч, деревянный меч». В официальном VK-сообществе игры команда выложила концепт-арты и 3D-модели в высоком разрешении.

Разработчики показали аналог зомби — неупокоенных — в броне и без, главного героя Фесса с оружием, улицы и здания Мельина, а также некую секретную локацию. Разработчики обещают, что в 2025 году поделятся тизером и скриншотами RPG и анонсируют других героев.

«Алмазный меч, деревянный меч» основан на произведениях писателя Ника Перумова. На VK Play можно почитать интервью с руководителем проекта — Сергеем Праздничновым. Он рассказал, каково создавать игру на основе существующего первоисточника, будет ли в RPG открытый мир, и какую роль в разработке играет сам Перумов.