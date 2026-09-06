Roguelike о кубиках Dice A Million получил масштабный патч 1.1 с новой физикой и десятками предметов

Инди-разработчик Dice A Million официально вывел свой roguelike-проект из раннего доступа. Игра, в основе которой лежит бросание кубиков с элементами карточных стратегий, дебютировала в Steam и PC Game Pass ещё в феврале, а теперь доступна на всех ключевых платформах.

За время раннего доступа проект разошёлся тиражом более 70 000 копий и собрал свыше 1000 отзывов в Steam, из которых 89% — положительные.

С 3 сентября игра стала доступна на Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, а также iOS и Android. В тот же день разработчики выпустили масштабное обновление 1.1 — Uncommon Shapes («Необычные формы»).

Новое в обновлении 1.1

17 новых кубиков — от бамбукового D4 до серебряной монеты, включая кубик-пулю и музыкальный блок.

— от бамбукового D4 до серебряной монеты, включая кубик-пулю и музыкальный блок. 12 новых колец — например, Кольцо для покера, Амулет формы, Утяжелённое кольцо и Эктоплазматическое кольцо.

— например, Кольцо для покера, Амулет формы, Утяжелённое кольцо и Эктоплазматическое кольцо. Новая карта — Перфокарта.

— Перфокарта. Новый модификатор — утяжелители граней, которые можно применять к определённым граням, увеличивая шанс выпадения нужного символа. Их можно получить в событиях и у магазина босса.

— утяжелители граней, которые можно применять к определённым граням, увеличивая шанс выпадения нужного символа. Их можно получить в событиях и у магазина босса. Новая рука — Голубая рука (Blue Hand).

Разработчик заменил стандартную физику GameMaker на собственную систему:

Кубики не покидают игровое поле (раньше они могли улететь).

(раньше они могли улететь). Кубики физически не перекрывают друг друга , что обеспечивает больше отскоков и лучшую визуальную чёткость.

, что обеспечивает больше отскоков и лучшую визуальную чёткость. Исключение — «не-кубики» (огонь, бумага и т.п.): они остаются неподвижными и не взаимодействуют с физикой, позволяя другим кубикам перекрывать их.

Обновление также включает множество исправлений ошибок, а подробный список изменений доступен в примечаниях к патчу на странице Steam (осторожно, спойлеры!).