Roguelike о кубиках Dice A Million получил масштабный патч 1.1 с новой физикой и десятками предметов

Инди-разработчик Dice A Million официально вывел свой roguelike-проект из раннего доступа. Игра, в основе которой лежит бросание кубиков с элементами карточных стратегий, дебютировала в Steam и PC Game Pass ещё в феврале, а теперь доступна на всех ключевых платформах.
За время раннего доступа проект разошёлся тиражом более 70 000 копий и собрал свыше 1000 отзывов в Steam, из которых 89% — положительные.
С 3 сентября игра стала доступна на Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, а также iOS и Android. В тот же день разработчики выпустили масштабное обновление 1.1 — Uncommon Shapes («Необычные формы»).
Новое в обновлении 1.1
- 17 новых кубиков — от бамбукового D4 до серебряной монеты, включая кубик-пулю и музыкальный блок.
- 12 новых колец — например, Кольцо для покера, Амулет формы, Утяжелённое кольцо и Эктоплазматическое кольцо.
- Новая карта — Перфокарта.
- Новый модификатор — утяжелители граней, которые можно применять к определённым граням, увеличивая шанс выпадения нужного символа. Их можно получить в событиях и у магазина босса.
- Новая рука — Голубая рука (Blue Hand).
Разработчик заменил стандартную физику GameMaker на собственную систему:
- Кубики не покидают игровое поле (раньше они могли улететь).
- Кубики физически не перекрывают друг друга, что обеспечивает больше отскоков и лучшую визуальную чёткость.
- Исключение — «не-кубики» (огонь, бумага и т.п.): они остаются неподвижными и не взаимодействуют с физикой, позволяя другим кубикам перекрывать их.
Обновление также включает множество исправлений ошибок, а подробный список изменений доступен в примечаниях к патчу на странице Steam (осторожно, спойлеры!).