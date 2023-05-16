Градостроительная игра в жанре roguelike Dice Legacy появится на консолях 26 мая ©

После успешного запуска на ПК в 2021 г. независимая игровая студия DESTINYbit, входящая в состав Amplifier Game Invest, объявила о предстоящем выпуске Dice Legacy: Definitive Edition на консолях Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 и PS5 26 мая

Definitive Edition включает в себя весь контент и сценарии из оригинального выпуска Dice Legacy, а также три основных обновления: Memories, Forging a Realm и A Storm is Coming, а также пакет расширения Corrupted Fates.

Действие Dice Legacy разворачивается в огромном и загадочном мире-кольце. Это градостроительный симулятор на выживание в жанре roguelike, где вы, как один из семи открываемых правителей, должны привести свое королевство к процветанию или краху, бросая кости. Увеличивайте население, направляйте своих подданных на нетронутую территорию, полную угроз и возможностей, и работайте с Советом над принятием новых политик, которые могут кардинально изменить ход вашего прохождения. Установите свое правило с помощью стратегии, любопытства и костей, выкованных в огне.

Приземлившись на берегах неизведанного континента, вы отправляетесь в путешествие не только для того, чтобы править процветающим королевством, но и для того, чтобы исследовать эти новые земли и раскрыть злые секреты, скрытые в тумане этого загадочного мира в стиле стимпанк. Бросай свои кости и открывай древние тайны, сокрытые цивилизации и силы, которые, как говорят, способны изменить твою судьбу.