Бросай кубики и выбирай, как умереть - анонсирован необычный рогалик Die or Die

Представлен дебютный трейлер Die or Die — динамичного шутера с видом сверху и элементами рогалика, в котором судьба героя буквально зависит от бросков игральных костей.

Игрокам предстоит пробиваться через толпы противников, постоянно двигаться, стрелять и уклоняться от атак. Однако главная особенность Die or Die заключается в необычной системе развития, построенной вокруг кубиков.

Во время сражений герой сможет добывать игральные кости, которые используются для устранения угроз и открытия новых способностей. Таким образом, каждый забег будет зависеть не только от реакции игрока, но и от решений, связанных с использованием полученных кубиков.

Разработчики описывают игровой процесс короткой фразой: «Бросай. Умирай. Повторяй». Судя по анонсирующему трейлеру, Die or Die сделает ставку на быстрые перестрелки, постоянный риск и многократное прохождение.

Die or Die разрабатывается для PC. Игра уже получила страницу в Steam, однако дата выхода пока не объявлена.