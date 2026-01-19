Смертельный слалом в игре Dieathlon

Лыжи, винтовка и куча монстров - что может пойти не так? Наверное, все так, если вы решили провести вечер, несясь с горы на лыжах, уворачиваясь от ловушек, взрывчатки и голодных тварей, жаждущих вашей крови (тут наверное, стоит добавить какую-то шутку, что все равно это лучше, чем в метро в час-пик). В общем, разработчик

Long Void презентовал игру Dieathlon, где есть все вышеописанное.

Время поджимает! Мчитесь сквозь темные, опасные горы к безопасности. Опасность подстерегает на каждом шагу, пока вы мчитесь вниз по склонам с винтовкой в ​​руках.

Тщательно выбирайте маршрут и не медлите! Даже малейшая нерешительность — и свирепые хищники быстро с вами расправятся.

Dieathlon выйдет в 2026 году на PC в Steam. Ролик выглядит весьма динамичненько, так что можно поставить себе в напоминалку.