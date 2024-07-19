Создатели кооперативного файтинга Diesel Legacy: The Brazen Age представили двух новых персонажей

Maximum Entertainment представила двух новых бойцов, которые появятся в кооперативном файтинге Diesel Legacy: The Brazen Age. Главной изюминкой показа является Дамкина. Она описывается как звезда серебряного экрана, которая старше, чем кажется. Большая часть ее биографии подпитывается распространенными мифами, связанными с Египтом, и бессмертием, которое в ее случае потенциально связано с таинственным драгоценным камнем, известным как Глаз Сета.

По слухам, происхождение Дамкины древнее и неясное. Некоторые предполагают, что она намного старше, чем кажется, что предполагает связь с ушедшей эпохой или, возможно, даже мифическим происхождением. Таблоиды и сторонники теории заговора процветают на такой двусмысленности, сплетая истории о ее сверхъестественном долголетии. В битвах Дамкина полагается не только на свою грозную личность, но и на свою физическую силу и устрашающий стиль боя. Она также обладает тем, что некоторые считают магическим камнем, известным как Глаз Сета. Этот артефакт — больше, чем просто реквизит; он обладает значительной силой, хотя его истинная природа и способности остаются загадочными. Ее трейлер делает сильный акцент на стильных атаках и брутальных комбо.

Трейлер также предлагает краткий обзор следующего персонажа, Саги. О ней было мало что сказано, кроме того, что она чрезвычайно сильная женщина с цирковым прошлым. Говорят, что она легко сгибает стальную арматуру и будет полностью раскрыта в будущем.

Diesel Legacy — это игра, в которой сочетаются командная работа и хаос сражений 2 на 2 в игровом поле для файтингов — четыре игрока, разделенные на две команды, на одной сцене, в одно и то же время. Войдите в мир дизельпанка как роботизированная боевая машина, девушка-ракетчик, убийца-чумной доктор, обходительный гангстер со своими головорезами и многое другое. Бейте, пинайте, парируйте, стреляйте, бомбите, отравляйте, поджигайте, замораживайте и делайте все, что можете, чтобы победить.

Diesel Legacy: The Brazen Age в настоящее время готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в конце этого года.