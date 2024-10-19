Steam Next Fest показал, как бы могла выглядеть коллаборация Doom Eternal и Vampire Survivors

"Vampire Survivors"-подобные игры нескончаемыми волнами заполонили Стим. Но на Steam Next Fest нашлось необычное переосмысление формулы "Бей врагов, умирай, возвращайся сильнее, чем был"

"Dieseldome: Oil and Blood" использует структуру VS — уничтожаете вражин до посинения и собираете случайные улучшения по мере повышения уровня. Но сверху на данную итеративную формулу накладывается жанр FPS, да ещё и крайне быстрого FPS. Разработчик GHST Studios называет своё детище "Шутер Движения ("Movement Shooter")". После просмотра трейлера даже без этого обозначения становится понятно, что игра была вдохновлена "Doom Eternal" и его геймплеем с быстрым движением по горизонтали и вертикали. В демке реализован бодренький бег по стенам, как вы увидите в трейлере (или пощупаете в демке)

Сразу скажу, что Dieseldome Rip'N'Tear'ает. Демо на Steam даёт вам троих гладиаторов (их нужно разблокировать). Вы оказываетесь на арене в стиле 'RomanPunk' с ретро-футуристическими декорациями древнего Колизея. С этого момента на вас или на одну из нескольких целей, разбросанных по карте, всё более плотными рядами будут нестись волны разношерстных противников: летающих орлов, гниющих солдат и т.д. Непрерывные убийства или успешная защита цели поднимут настроение зрителям на трибунах и ускорят получение вами следующего уровня.

Здесь есть двойные прыжки (и тройные, но после разблокировки), вышеупомянутые пробежки по стенам и трамплины, подбрасывающие вас высоко в небо.

Из улучшений можно отметить цепь с шаром, которая кружится вокруг вашего персонажа и бьёт всё, что подходит достаточно близко — каждая игра в стиле V-Survivors закономерно имеет свою версию сущности для контроля дистанции. Есть улучшение, сбивающее летунов, есть свой собственный летающий пет — Орёл.

В целом, мне понравилось, что я могу смотреть на V-Survivors ещё и по оси Y. Единственное, к чему я так и не смог привыкнуть, так это к дизайну пушек. Говорят, что многие мужчины часто задумываются о Римской Империи (я не исключение), но теперь я задумываюсь о том, как сделать огнестрел в RomanPunk-сеттинге не таким... странным.