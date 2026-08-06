Вышел кооперативный пиратский хоррор про расхитителей могил - Dig, Dig, Die

Играть можно в компании до шести друзей или в одиночку

Компания Alice Games выпустила онлайн-игру Dig, Dig, Die. Это кооперативный хоррор на компанию до шести человек про пиратов, путешествующих на проклятом корабле в поисках сокровищ.

Геймерам предлагают роль расхитителей могил. Задача — посещать разные локации и исследовать их, добывая лут с помощью лопат. Предметы различаются по ценности, а также дают разные усиления и антибонусы. Осложняют процесс монстры, рыскающие по округе и охотящиеся за незваными гостями.

Игра поддерживает голосовой чат. Между рейдами нужно возвращаться на корабль, чтобы подготовиться к следующей вылазке, воспользоваться торговыми автоматами или попытать удачу в казино.

Играть в новинку можно не только в компании друзей, но и в одиночку. Заявлен перевод на русский язык. Купить Dig, Dig, Die можно в Steam.