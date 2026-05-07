Анонсирован необычный симулятор копки окопов Dig In в эпоху Первой мировой войны

Независимая студия-разработчик Vitar Games представила свой дебютный проект — военно-инженерный симулятор Dig In. В отличие от множества экшенов и классических стратегий в сеттинге Первой мировой войны, новинка фокусирует всё внимание на суровых буднях солдат и жизненно важной необходимости: копать, строить и укреплять масштабные линии оборонительных сооружений в условиях постоянного огневого давления.

Проект предлагает взять на себя командование военными инженерными силами 1914 года. На выбор представлены стандартные фракции: Британской, Французской, Германской, Австро-Венгерской или Российской империи. Карты, по заявлениям студии, также воссоздают реально существующие исторические зоны боев.

В Dig In реализован собственный конструктор. Встроенный инженерный "инструментарий строительства" позволяет проектировать направления рытья глубоких ходов, вручную расставляя на плане линии извилистых оборон. Пользователям предстоит в буквальном смысле следить, как отряды по команде вгрызаются в землю, формируя "выемки", устанавливая на валы защитные огневые бойницы и выстилая перед траншеями метры колючей проволоки вперемешку с мешками для песка.

Кроме земляных работ и перестрелок, огромная часть заботы в игре сводится к заботе о своих солдатах. Помимо сухой статистики ресурсов (еды и дерева для дров) солдаты падают духом, и вам придется отапливать подземные убежища, снабжать питание или выделять периоды перемирия ради сохранения боевого духа всего войска. На каждую играбельную империю отведена разная архитектурная (особенности исследований/тех древо).

Симулятор «с лопатами на передовых линиях фронта» планируется к выходу в Steam через фазу Раннего доступа во втором полугодии 2026 года. Демку обещают выпустить уже скоро.