DIGIMON ALYSION открывает предрегистрацию и зовёт собрать колоду для дигиволюции

Bandai представила обзорный трейлер DIGIMON ALYSION — бесплатной мобильной карточной игры по вселенной Digimon. Проект предложит оригинальную сюжетную кампанию, новых персонажей и дигимонов, коллекционирование карт и сетевые сражения. История развернётся в мире DIGIMON LIBERATOR и познакомит игроков с новыми героями, включая Канату Хондо и её подругу Футрэ.

Сюжетный режим одновременно выступит обучением для новичков: по мере прохождения игроки освоят правила карточных боёв, научатся составлять колоды и разбираться в стратегиях. В игре можно будет ежедневно получать бесплатные наборы карт, участвовать в рейтинговых матчах с пользователями со всего мира или тренироваться с друзьями и знакомыми персонажами.

Также разработчики вернут механику разведения дигимонов. Собранных существ можно будет дигиволюционировать вплоть до уровня Mega, а затем добавлять в энциклопедию Digidex, которая будет содержать более 100 записей. Помимо знакомых карт, коллекция пополнится совершенно новыми существами и специальными версиями карт с анимацией.

Предрегистрация DIGIMON ALYSION уже открыта в App Store и Google Play в 49 странах и регионах. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели с внутриигровыми покупками. Релиз запланирован на 2026 год, точная дата пока не объявлена.