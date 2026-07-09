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Digimon Story: Time Stranger 03.10.2025
Ролевая, Пошаговая, Аниме
6.8 30 оценок

Bandai Namco удалила защиту Denuvo из Digimon Story: Time Stranger

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компании Bandai Namco и студия Media.Vision выпустили обновление, в котором решили удалить защиту Denuvo из Digimon Story: Time Stranger.

Игра вышла в октябре прошлого года и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO. Размер EXE-файла игры уменьшился на 335 МБ.

В Digimon Story: Time Stranger особый упор сделан на путешествия между мирами и раскрытие тайны гибели мира. Игроку предстоит прыгать из реального мира в цифровой мир Илиад, где обитают карманные монстры.

ПК 2 Обновления 2
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
resident 013

Какая то анимешная хуета.Зачем там вообще защита

10
Беккер5443

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣