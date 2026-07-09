Bandai Namco удалила защиту Denuvo из Digimon Story: Time Stranger

Сегодня компании Bandai Namco и студия Media.Vision выпустили обновление, в котором решили удалить защиту Denuvo из Digimon Story: Time Stranger.
Игра вышла в октябре прошлого года и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO. Размер EXE-файла игры уменьшился на 335 МБ.
В Digimon Story: Time Stranger особый упор сделан на путешествия между мирами и раскрытие тайны гибели мира. Игроку предстоит прыгать из реального мира в цифровой мир Илиад, где обитают карманные монстры.
Какая то анимешная хуета.Зачем там вообще защита
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣