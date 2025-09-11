Демоверсия Digimon Story: Time Stranger стала доступна на ПК

Bandai Namco дала фанатам возможность раньше познакомиться с новой частью серии — Digimon Story: Time Stranger, релиз которой назначен на 3 октября. Уже сейчас демоверсию можно опробовать на ПК, а владельцы PS5 и Xbox Series X/S получат её позже. В пробной версии доступна первая глава, и весь прогресс перенесётся в полную игру.

Сюжет расскажет о путешествиях во времени Дэна и Канана Юки, которым предстоит предотвратить катастрофу в Токио, зарождающуюся в районе Синдзюку. Вместе с дигимонами они исследуют не только реальный мир, но и цифровое пространство Илиад, где ждёт схватка с Плутомоном, лидером титанов.

После прохождения демо откроется бонусный режим Adventure Trial Mode. Здесь можно исследовать подземелья центрального города Илиад, однако прогресс из этого режима в основную игру не переносится — он предназначен для тренировки.

На старте в Time Stranger будет доступно более 450 дигимонов, а владельцы Deluxe Edition получат ещё больше контента благодаря Season Pass с тремя дополнительными эпизодами.