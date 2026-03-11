Digimon Story: Time Stranger готовит масштабное DLC - Episode Pack 3 Anti-Paradox выходит 12 марта

Bandai Namco и Media. Vision объявили дату выхода нового платного DLC для Digimon Story: Time Stranger — Episode Pack 3: Anti-Paradox. Премьера дополнения состоится уже завтра, 12 марта, и игрокам обещают свежую историю, новые дигимоны и масштабные сражения с опасной системой X Program.

Контент станет доступен владельцам Season Pass стоимостью 29,99 евро или при покупке Deluxe и Ultimate Edition игры. Также DLC можно будет приобрести отдельно за ориентировочные 11,99 евро. Как и предыдущие дополнения, Episode Pack 3 добавляет новых дигимонов уровня Mega и новые пути дигиэволюции.

Главной угрозой станет X Program — система, способная мгновенно уничтожить любого дигимона, из-за чего на поле боя вынуждены выйти даже Royal Knights, знаменитая группа могущественных рыцарей-дигимонов, уже появлявшихся в различных аниме и играх серии. Среди новых дигимонов уровня Mega в трейлере показаны Omnimon X, Gallantmon X, UlforceVeedramon X, Magnamon X и Jesmon X.

Episode Pack 3 продолжает расширять мир Time Stranger, позволяя фанатам погрузиться в новые приключения, исследовать уникальные сюжетные ветки и испытать силу легендарных дигимонов X-версий. Это дополнение обещает стать одним из самых масштабных в истории игры, объединяя эпические битвы и стратегическую глубину серии.