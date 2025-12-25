Digimon Story: Time Stranger получит сюжетное DLC GAKU-RAN уже в январе

Bandai Namco и Media.Vision представили новое дополнение для Digimon Story: Time Stranger — «Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN». DLC выйдет в январе и будет доступно владельцам Season Pass, добавив в игру свежую историю, новых дигимонов и расширенные возможности для тактических сражений. Анонс сопровождён трейлером, который уже даёт представление о грядущем контенте.

Главной особенностью дополнения станут новые дигимоны уровня Mega с альтернативными путями дигиэволюции. В центре внимания — так называемая «Bancho-линейка»: BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoLeomon, BanchoGolemon и BanchoMamemon. Эти персонажи не только расширяют ростер, но и открывают новые стратегические связки в боях.

Однако GAKU-RAN — это не только про сражения. DLC включает специальную сюжетную миссию, посвящённую Хироко Сагисаке, одному из ключевых персонажей Time Stranger. Новая квестовая линия углубит её роль и добавит эмоциональных акцентов в повествование. В финале трейлера разработчики также подтвердили планы на третье расширение, которое принесёт ещё больше дигимонов и новую историю в ближайшие месяцы.