Digimon Story: Time Stranger помогла Digimon установить рекорд по прибыли, превысив результат эпохи первого аниме

Франшиза Digimon завершила 2025 год с рекордным показателем прибыли для Bandai Namco, а одним из главных факторов успеха стала Digimon Story: Time Stranger. Об этом рассказала генеральный директор Bandai Namco Entertainment Нао Удагава в новом интервью Famitsu.

В прошлом году Digimon Story: Time Stranger стала первой самостоятельной игрой серии Digimon Story почти за десятилетие. Проект вызвал заметный интерес ещё до релиза, а уже через два месяца после выхода его продажи превысили 1 миллион копий, что сделало Time Stranger самой быстро продаваемой игрой в истории серии.

По словам Удагавы, успех игры оказался частью более масштабного роста всей франшизы. В 2025 году интеллектуальная собственность Digimon принесла Bandai Namco рекордную прибыль, причём совокупные результаты цифровой игры и карточной игры позволили превзойти доходы, которые франшиза приносила компании во время популярности первого аниме Digimon в 2000 году.

Таким образом, нынешний успех Digimon оказался заметнее с финансовой точки зрения, чем период, который принято считать одним из пиков популярности франшизы. При этом Bandai Namco явно рассчитывает продолжить набранный темп.

В 2026 году Digimon Story: Time Stranger должна получить версии для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а на 2027 год запланирован крупный DLC. Компания также продолжает расширять франшизу за пределами традиционных консольных игр. В июле состоялся релиз мобильной ролевой игры Digimon Up, а недавно в японском Steam неожиданно появилась Digimon Story: Cyber Sleuth, которая почти семь лет была недоступна в регионе.

При этом потенциал Digimon далеко не ограничивается японским рынком. Как отметила Удагава, около 90 % общего объёма продаж консольных игр Bandai Namco Entertainment приходится на зарубежные рынки. Для компании это особенно важно в контексте дальнейшего развития собственных интеллектуальных прав за пределами Японии.

Удагава назвала три главных направления своей средне- и долгосрочной стратегии в Bandai Namco Entertainment: развитие портфолио игр, усиление возможностей внутренних команд разработки, а также расширение бизнеса на основе интеллектуальной собственности и поиск новых направлений для него.

Какое место Digimon займёт в этой стратегии в будущем, пока неизвестно. Однако у франшизы уже есть заметный запас прочности: помимо успешной Time Stranger, компания продолжает выпускать новые проекты и возвращаться к более старым играм серии.

При этом разработчики Digimon Story ранее уже намекали на дальнейшее развитие серии. В январе команда отмечала, что после длительного производства Time Stranger постепенно расширяет свои возможности и уже рассматривает различные идеи для будущих игр. Поэтому рекордный финансовый результат Digimon вполне может оказаться не разовой вспышкой интереса, а началом нового этапа для франшизы.