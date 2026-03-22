ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Digimon Story: Time Stranger 03.10.2025
Ролевая, Пошаговая, Аниме
7.1 25 оценок

Для Digimon Story: Time Stranger анонсировано крупное DLC на 2027 год

RedDay13 RedDay13

Bandai Namco официально подтвердила разработку масштабного дополнения для игры. Релиз расширения запланирован на 2027 год, но подробности пока держатся в секрете.

Продюсер проекта Ryosuke Hara отметил, что команда уже работает над DLC. Часть идей будет основана на результатах 139-го опроса Digimon Referendum, однако не все выбранные фанатами персонажи попадут в игру - решения принимаются с учётом лора и будущих проектов серии.

Топ-10 Digimon по итогам голосования:

  • Gammamon
  • Loogamon
  • Kazemon
  • Gumdramon
  • Pulsemon
  • Herissmon
  • Terriermon Assistant
  • Meicoomon
  • Ludomon
  • Gekkomon

Также подтверждено участие актрисы Mutsumi Tamura (голос Aegiomon), что может намекать на сюжет с параллельными мирами или событиями будущего.

Игра уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК, а версии для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 выйдут 10 июля 2026 года.

Анонсы
2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий