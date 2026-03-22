Для Digimon Story: Time Stranger анонсировано крупное DLC на 2027 год

Bandai Namco официально подтвердила разработку масштабного дополнения для игры. Релиз расширения запланирован на 2027 год, но подробности пока держатся в секрете.
Продюсер проекта Ryosuke Hara отметил, что команда уже работает над DLC. Часть идей будет основана на результатах 139-го опроса Digimon Referendum, однако не все выбранные фанатами персонажи попадут в игру - решения принимаются с учётом лора и будущих проектов серии.
Топ-10 Digimon по итогам голосования:
- Gammamon
- Loogamon
- Kazemon
- Gumdramon
- Pulsemon
- Herissmon
- Terriermon Assistant
- Meicoomon
- Ludomon
- Gekkomon
Также подтверждено участие актрисы Mutsumi Tamura (голос Aegiomon), что может намекать на сюжет с параллельными мирами или событиями будущего.
Игра уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК, а версии для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 выйдут 10 июля 2026 года.