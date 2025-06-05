Назад в цифровой мир: Digimon Story: Time Stranger выходит 3 октября

На июньской презентации State of Play был представлен масштабный трейлер Digimon Story: Time Stranger, завершившийся главной новостью — официальной датой выхода. Релиз состоится 3 октября 2025 года на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее игра уже мелькала на прошлых мероприятиях Sony, но именно сейчас стало известно, когда фанаты смогут отправиться в новое приключение. События Time Stranger развернутся как в реальном мире, так и в цифровом, а игроков ждёт встреча с 450 дигимонами и множеством ключевых персонажей.

Проект обещает стать крупнейшей частью серии на сегодняшний день, сочетая знакомую механику с новыми элементами, зрелищным сюжетом и глубоким взаимодействием с миром дигимонов.