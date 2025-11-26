Продюсер Digimon Story: Time Stranger уверен: новая часть наконец покажет, почему Digimon - не "второй Pokemon"

Продюсер Digimon Story: Time Stranger Рёсуке Хара заявляет, что многолетним сравнениям Digimon и Pokémon рано или поздно должен прийти конец — и именно новая RPG, по его мнению, способна нагляднее всего показать различия между двумя брендами.
С момента появления Digimon в конце 90-х франшизу регулярно сравнивали с Pokémon — во многом из-за схожего времени выхода и общей темы «монстров-компаньонов». Однако Хара уверяет: сходство лишь поверхностное.
По его словам, обе серии действительно объединяет элемент коллекционирования существ, но базовые идеи и способы взаимодействия с миром у них совершенно разные. Digimon традиционно делает ставку на цифровую среду, трансформации с разветвлёнными эволюционными путями и более мрачные повествовательные темы.
Хара надеется, что Time Stranger поможет большему количеству игроков увидеть уникальность Digimon:
«Мы хотим, чтобы эта игра стала шансом для новых людей открыть, чем Digimon отличается и почему заслуживает внимания сам по себе».
да покемонам этим уже все напихали - палворд в том году, в этом дигимоны -в следующем году мх сторис 3, если эти долбики не начнут выпускать покемонов на другие платформы то скоро им плохо точно станет.