Продюсер Digimon Story: Time Stranger уверен: новая часть наконец покажет, почему Digimon - не "второй Pokemon"

Продюсер Digimon Story: Time Stranger Рёсуке Хара заявляет, что многолетним сравнениям Digimon и Pokémon рано или поздно должен прийти конец — и именно новая RPG, по его мнению, способна нагляднее всего показать различия между двумя брендами.

С момента появления Digimon в конце 90-х франшизу регулярно сравнивали с Pokémon — во многом из-за схожего времени выхода и общей темы «монстров-компаньонов». Однако Хара уверяет: сходство лишь поверхностное.

По его словам, обе серии действительно объединяет элемент коллекционирования существ, но базовые идеи и способы взаимодействия с миром у них совершенно разные. Digimon традиционно делает ставку на цифровую среду, трансформации с разветвлёнными эволюционными путями и более мрачные повествовательные темы.

Хара надеется, что Time Stranger поможет большему количеству игроков увидеть уникальность Digimon:

«Мы хотим, чтобы эта игра стала шансом для новых людей открыть, чем Digimon отличается и почему заслуживает внимания сам по себе».