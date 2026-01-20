Школьный стиль и новые мегы: DLC для Digimon Story: Time Stranger выйдет 22 января

Bandai Namco и студия Media.Vision объявили дату выхода второго сюжетного дополнения для Digimon Story: Time Stranger. Загружаемый контент Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN станет доступен уже 22 января. DLC получат владельцы Deluxe и Ultimate-изданий, а также все желающие — его можно будет приобрести отдельно или в составе Season Pass.

Главным нововведением дополнения станут новые маршруты Mega Digivolution. В игру добавят сразу несколько ярких форм: BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoGolemon и BanchoMamemon, выполненных в характерной «гангстерской» стилистике серии Bancho. Эти эволюции расширят тактические возможности в боях и позволят по-новому взглянуть на развитие команды дигимонов.

Кроме того, GAKU-RAN включает специальную цепочку квестов, посвящённую одному из ключевых персонажей сюжета — Хироко Сагисаке. Дополнение углубит её историю и добавит новые сюжетные сцены, раскрывающие характер героини и события мира Time Stranger.

Digimon Story: Time Stranger уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, а выход DLC продолжит активную поддержку игры новым контентом.