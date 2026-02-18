Третье дополнение Anti-ParadoX для Digimon Story: Time Stranger выйдет в марте

Издательство Bandai Namco совместно со студией Media.Vision официально анонсировали сроки выхода третьего набора дополнительного контента для ролевой игры Digimon Story: Time Stranger. Расширение получило название Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX и станет доступно владельцам игры на актуальных платформах уже в марте 2026 года.

Сюжетная часть дополнения сосредоточится на истории персонажей Асуны Широки и Моники Симмонс. Игрокам предстоит столкнуться с внезапным запуском программы Х, целью которой является принудительное сокращение популяции цифровых монстров. Главной особенностью набора станет появление новых маршрутов эволюции Мега-уровня. В игру будут добавлены Х-антитела для членов группы Королевских рыцарей. Среди заявленных существ упоминаются усиленные версии Омнимона, Галлантмона, АлфорсВидрамона, Магнамона и Джесмона.

Получить доступ к новому контенту смогут обладатели сезонного пропуска, а также покупатели изданий Deluxe и Ultimate. Для владельцев стандартной версии будет предусмотрена возможность отдельной покупки расширения в цифровых магазинах. Данный набор станет финальной частью текущего сезонного абонемента.

На сегодняшний день Digimon Story: Time Stranger доступна пользователям PlayStation 5, Xbox Series и персональных компьютеров. Релиз версий для Nintendo Switch запланирован на июль текущего года. Вместе с анонсом даты выхода дополнения разработчики представили короткий тизер, демонстрирующий обновленный визуальный стиль рыцарей с Х-антителом.