Виртуальные приключения начинаются: Digimon Story: Time Stranger вышла на всех платформах

Сегодня Digimon Story: Time Stranger официально доступна для покупки на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, и Bandai Namco отметила это выходом нового трейлера. Видео демонстрирует главных героев и ключевые эпизоды сюжета, погружая игроков в приключения между реальным миром и Илиадом — новой версией цифрового мира, где обитают дигимоны.

Игроки следят за Дэном или Кананом Юки, агентами секретной организации ADAMAS, которым поручено расследовать пространственно-временные аномалии и тайны, связанные с концом света. Сюжет обещает сочетание драматических моментов и захватывающих миссий, раскрывающих секреты цифрового мира.

Боевая система игры пошаговая и стратегическая, с акцентом на использование элементальных и типовых слабостей противников. Игроки смогут нанимать более 450 различных дигимонов и развивать их до уровня Mega через Digievoluzione, превращая своих компаньонов в настоящих чемпионов боя.

Кроме того, для тех, кто хочет попробовать игру перед покупкой, доступна бесплатная демо-версия во всех цифровых магазинах. Это отличная возможность оценить пошаговые сражения, систему усилений и исследование новых локаций, прежде чем отправиться в полное приключение.

С выпуском на современных платформах Digimon Story: Time Stranger обещает стать ярким дополнением для поклонников серии и новым поводом для знакомства с миром дигимонов для новичков. Трейлер подчеркивает динамику игры, стратегическую глубину и богатство цифровых существ, ожидающих своих тренеров.