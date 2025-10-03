ЧАТ ИГРЫ
Digimon Story: Time Stranger 03.10.2025
Ролевая, Пошаговая, Аниме
7.4 18 оценок

Виртуальные приключения начинаются: Digimon Story: Time Stranger вышла на всех платформах

butcher69 butcher69

Сегодня Digimon Story: Time Stranger официально доступна для покупки на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, и Bandai Namco отметила это выходом нового трейлера. Видео демонстрирует главных героев и ключевые эпизоды сюжета, погружая игроков в приключения между реальным миром и Илиадом — новой версией цифрового мира, где обитают дигимоны.

Игроки следят за Дэном или Кананом Юки, агентами секретной организации ADAMAS, которым поручено расследовать пространственно-временные аномалии и тайны, связанные с концом света. Сюжет обещает сочетание драматических моментов и захватывающих миссий, раскрывающих секреты цифрового мира.

Боевая система игры пошаговая и стратегическая, с акцентом на использование элементальных и типовых слабостей противников. Игроки смогут нанимать более 450 различных дигимонов и развивать их до уровня Mega через Digievoluzione, превращая своих компаньонов в настоящих чемпионов боя.

Кроме того, для тех, кто хочет попробовать игру перед покупкой, доступна бесплатная демо-версия во всех цифровых магазинах. Это отличная возможность оценить пошаговые сражения, систему усилений и исследование новых локаций, прежде чем отправиться в полное приключение.

С выпуском на современных платформах Digimon Story: Time Stranger обещает стать ярким дополнением для поклонников серии и новым поводом для знакомства с миром дигимонов для новичков. Трейлер подчеркивает динамику игры, стратегическую глубину и богатство цифровых существ, ожидающих своих тренеров.

Комментарии:  6
A E
Denuvo Anti-Tamper

такое не покупаем :)

Grentari

Ой да не надо, ты бы в любом случае не покупал, пиратик.

A E Grentari

тебе виднее.

Grentari A E

я и вижу буквально=0

ant 36436
5К игра + 7,6К длс

Посмотрел на скриншоты, потом посмотрел на ценник.

Souldray

Разве что бесплатно с торрентов, как говорится....Впрочем нишевый продукт, вряд ли будет кто-то это ломать, даже если бы могли.