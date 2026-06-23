Таинственное исчезновение: состоялся официальный релиз детективной головоломки Dimhaven - The Lost Source

Студия Zadbox Entertainment выпустила приключенческую головоломку Dimhaven — The Lost Source и представила релизный трейлер. Ролик знакомит игровое сообщество с завязкой сюжета и мрачной атмосферой таинственного городка.

В центре детективной истории оказывается Эмили Рейвенстоун, которая начинает собственное расследование. Девушка прибывает в поселение Димхейвен ради поисков своего дяди, бесследно пропавшего некоторое время назад.

Игровой процесс сфокусирован на исследовании локаций от первого лица и решении сложных пространственных загадок. Игрокам предстоит собирать улики, изучать экспонаты и открывать запертые двери для продвижения по сюжету.

Релиз Dimhaven — The Lost Source состоялся на персональных компьютерах. Посмотреть свежий геймплейный ролик и приобрести проект можно в цифровом магазине Steam.