В Steam состоялся релиз пиксельного ролевого экшена Dimraeth с кооперативом до 8 человек

Инди-студия Mudtek выпустила в ранний доступ Steam свой дебютный проект Dimraeth. Разработчики позиционируют игру как масштабный изометрический ролевой экшен с пиксельной графикой и сетевым кооперативом с поддержкой до 8 участников. На стартовой распродаже новинку отдают за 830 рублей с учетом 10-процентной скидки от базового ценника в 924 рубля. При этом создатели сразу предупредили игроков о планомерном повышении стоимости по мере выхода крупных обновлений, поэтому к финальной версии 1.0 игра станет заметно дороже.

Главное рекламное описание обещает вариативность билдов с 8 расами и 6 классами, которые на релизе должны сформировать не менее 48 уникальных архетипов со своими ветками способностей. Однако покупателям текущей сборки придется столкнуться с куда более скромным набором возможностей. На старте раннего доступа авторы предлагают только 3 расы (люди, эльфы и минотавры) и 3 класса (боец, маг и тень). Максимальный уровень персонажей жестко заблокирован на 25 ранге, а прохождение ограничивается 1 актом из 3 глав в стартовых локациях The Lost Caverns, деревне Эрлвуд и окрестностях леса Вайлдвуд.

Разработка обещает затянуться на приличный срок, ведь команда запланировала фазу раннего доступа длительностью от 18 до 24 месяцев. По заявлению студии Mudtek, ранний релиз стал единственной возможностью для небольшого коллектива сбалансировать десятки комплексных систем при прямом участии сообщества. Разработчики намерены ориентироваться на активность игроков на официальном сервере в Discord, постепенно расширяя карту мира за пределы стартовых регионов, добавляя новых мировых боссов, недостающие классы и финальные ветки экипировки.

Боевая система проекта делает акцент на тактических сражениях в реальном времени с жестким контролем шкалы выносливости на рывки, удары и классовые блоки. Как отметил геймдиректор игры Филипп, в боевом дизайне авторы ориентировались на Hades, Ravenwatch и элементы соулслайков. Вместо бездумного закликивания толп монстров студия реализовала систему поведения врагов на основе токенов, подсмотренную в God of War и Ghost of Tsushima. Противники не нападают хаотичной кучей, а распределяют атаки и выжидают тайминги, вынуждая игрока подбирать связки из более чем 300 запланированных стихийных заклинаний и статусных эффектов.

Помимо сражений весомую часть игрового процесса занимает строительство базы, фермерство и регулярное поддержание базовых потребностей героя. Персонаж страдает от голода и жажды, а кулинарные рецепты напрямую влияют на эффективность в бою. По словам авторов, 30-минутные процентные усиления от съеденных блюд на выносливость, максимальный запас здоровья и сопротивления стихиям являются критически важным условием для победы над боссами. Игрокам придется постоянно возвращаться в лагерь, расширять жилые постройки, выращивать ингредиенты на грядках и заранее запасаться зельями перед опасными рейдами.

Взаимодействие с миром дополнено системой ролевых Персон (Герой, Стоик, Ученый и Шут), определяющей характер реплик персонажа в сюжетных сценах и меняющей тон общения с напарниками в сетевом режиме. С обитателями поселений можно выстраивать доверительные связи и заводить романы, а в гильдейской таверне авторы предусмотрели покерный стол с мини-игрой на золотые монеты. На вылазки также разрешено брать питомцев из 9 представленных видов, которые обладают собственными вспомогательными навыками.

Технические требования проекта не создадут проблем даже владельцам устаревших конфигураций. Для запуска игры на минимальных графических настройках достаточно процессора уровня Intel Core i3 4 поколения, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарты класса NVIDIA GeForce GTX 750 либо встроенного ядра Intel UHD 620. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i5 6 поколения, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Игра занимает от 5 до 10 ГБ свободного места, полностью адаптирована под контроллеры и портативную систему Steam Deck, а также снабжена текстовым переводом на 8 языков, включая русский интерфейс и субтитры.