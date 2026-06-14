Китайский ответ Hades: был анонсирован стильный экшен рогалик Dinghai: The Ocean Pillar

В рамках прошедших летних игровых презентаций состоялся официальный анонс нового изометрического проекта Dinghai: The Ocean Pillar от издательства Justdan. Из-за жанровой принадлежности к динамичным экшен-рогаликам и характерной перспективы профильная пресса сразу же сравнила новинку с культовым хитом Hades от Supergiant Games. Проект предлагает игрокам высокую скорость сражений, цикличную структуру забегов и яркий визуальный стиль с уникальным художественным оформлением.

Вслед за анонсом разработчики опубликовали расширенный геймплейный трейлер:

Свежий ролик наглядно продемонстрировал основы игрового процесса, структуру зачистки подземелий, а также масштабные сражения с гигантскими боссами-божествами. Судя по кадрам предварительного просмотра, игра делает огромную стабильную ставку на зрелищность и плавность анимаций, заставляя пользователя постоянно находиться в движении.

Сюжетная линия игры целиком основана на древнекитайском мифологическом трактате Каталог гор и морей (Shan Hai Jing). В центре истории оказывается Дракон Бездны — легендарный преданный генерал, чья душа спустя столетия вселяется в тело юноши по имени И. Переродившись в новом смертном облике, восставший воин отправляется вершить месть в мифическом мире, где боги, демоны и люди сошлись в затяжном противостоянии.

Главным отличием местной боевой системы от конкурентов станет механика свободного переключения между двумя видами оружия прямо во время выполнения быстрых комбо-атак. Перед стартом каждого путешествия игрок сможет выбрать два типа вооружения из доступного арсенала, чтобы создавать индивидуальные связки, моментально совмещая стремительные выпады ближнего боя с разрушительной магией. Это будет необходимо для побед над огромными боссами, среди которых заявлены четырехрукие гиганты, огненные фениксы и опасные мифические существа.

Система развития персонажа также унаследует классические черты жанра. Каждая гибель не обнуляет прогресс полностью, позволяя переносить собранные ресурсы в безопасную зону для постоянного улучшения базовых характеристик главного героя, прокачки пассивных талантов и открытия новых видов вооружения. В то же время непосредственно во время вылазок игроки смогут находить случайные временные модификаторы и магические комбинации, которые действуют строго до первой смерти и помогают адаптироваться под особенности конкретных арен.

За выпуск экшена отвечает компания Justdan, которая активно инвестирует в независимые азиатские команды для продвижения регионального геймдева на глобальном рынке. Релиз Dinghai: The Ocean Pillar на персональных компьютерах запланирован на 2026 год. На данный момент страница проекта уже доступна в цифровом магазине Steam для добавления в список желаемого, однако русская локализация среди поддерживаемых языков пока не заявлена.