Dinkum покоряет мир: более миллиона копий на ПК и дебют на Nintendo Switch уже 6 ноября

Популярный симулятор жизни и выживания Dinkum, действие которого разворачивается в диком австралийском аутбэке, добился впечатляющего успеха: после дебюта в раннем доступе на Steam в 2022 году игра продалась тиражом более 1 миллиона копий. Полная версия увидела свет в апреле 2025 года, а теперь поклонники смогут играть и на Nintendo Switch — релиз назначен на 6 ноября 2025 года.

Создатель игры, Джеймс Бендон, рассказал изданию Automaton о долгом пути разработки, трудностях работы в одиночку и планах на будущее. Dinkum провела три года в раннем доступе — разработка оказалась сложнее, чем ожидал Бендон. «Я хотел, чтобы обновления были максимально качественными и чтобы файлы сохранений игроков оставались целостными», — вспоминает он. Кроме того, игра обладала огромным потенциалом расширения, и разработчик признает, что мог бы оставаться в раннем доступе бесконечно.

После нескольких крупных обновлений Бендон решил, что игра готова. Он активно следил за стримами и отзывами игроков, внедряя их идеи, но всегда сохранял собственное видение проекта. Разработка Dinkum почти полностью велась в одиночку и заняла около восьми лет. Будучи поклонником Nintendo, Бендон всегда мечтал увидеть свою игру на Switch. Для успешной конвертации он обратился за поддержкой к KRAFTON и 5minlab, которые помогут издать проект на консоли.

Теперь фанаты смогут исследовать австралийский аутбэк в любой точке и на любом устройстве — от ПК до портативной Switch. Успех Dinkum доказывает, что терпение и внимание к игрокам способны превратить маленький проект в настоящую игровую сенсацию.