Capcom представила сувениры по Dino Crisis в честь 40-летия компании

Сколько бы фанаты ни просили, Capcom как будто не хочет признавать, что их любимая франшиза Dino Crisis вообще существует. По крайней мере, так было до сих пор. В честь празднования 40-летнего юбилея Capcom выпустила несколько новых товаров, среди которых мы можем найти пару предметов с тематикой Dino Crisis (а точнее, брелок и блокнот).

Хотя это определенно не то, на что надеялись фанаты с момента выхода Dino Crisis 3 в 2003 году, по крайней мере, это небольшой признак жизни, который показывает, что Capcom не забыла серию. Понятно, что выбирать не приходится, но, хочется надеяться, что интерес к этим предметам покажет Capcom, что люди все еще скучают по Dino Crisis.

Не совсем новая игра, но хотя бы признак жизни, верно?