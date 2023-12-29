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Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.5 187 оценок

Capcom представила сувениры по Dino Crisis в честь 40-летия компании

Gruz_
Новости

Сколько бы фанаты ни просили, Capcom как будто не хочет признавать, что их любимая франшиза Dino Crisis вообще существует. По крайней мере, так было до сих пор. В честь празднования 40-летнего юбилея Capcom выпустила несколько новых товаров, среди которых мы можем найти пару предметов с тематикой Dino Crisis (а точнее, брелок и блокнот).

Хотя это определенно не то, на что надеялись фанаты с момента выхода Dino Crisis 3 в 2003 году, по крайней мере, это небольшой признак жизни, который показывает, что Capcom не забыла серию. Понятно, что выбирать не приходится, но, хочется надеяться, что интерес к этим предметам покажет Capcom, что люди все еще скучают по Dino Crisis.

Не совсем новая игра, но хотя бы признак жизни, верно?

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
mambro

А мольбы народа выпустить ремейк или продолжение ни о чём не говорят?)

2
Sold1er Boy

Ну, вторая часть тупо отстрел дино. Думаю, третья часть была бы ещё хуже

-1
darkMarshall Sold1er Boy

Она и есть хуже

1
dreamevil2067

На фига нам эти побрекушки

Где ремейк!

2
ZAUSA
Понятно, что выбирать не приходится, но, хочется надеяться, что интерес к этим предметам покажет Capcom, что люди все еще скучают по Dino Crisis.

Есть выбор - не покупать.

1
Twitch Stream Moments

Пора банкоротится, китаезы вас скора сместят

0
Олег Дудин

Капком делает всё, кроме Дино Кризиса.

0