Dino Crisis 1 & 2 в одном сборнике по отличной цене и без DRM в GOG

В рамках большой зимней распродажи GOG предлагает множество выгодных предложений на современные игры без DRM и игры, которые были возвращены к жизни благодаря программе сохранения.
В числе этих классических игр — Dino Crisis и Dino Crisis 2, которые сейчас можно купить в сборнике Dino Crisis Bundle по цене $6.37 (-50%) — это самая большая скидка с момента его появления.
Благодаря эксклюзивной поддержке GOG, теперь в этих survival-horror-играх поддерживается 4K-разрешение и современные контроллеры, а также множество других обновлений, повышающих стабильность. А поскольку игры участвуют в программе сохранения GOG, они будут и дальше обновляться, что позволит обеспечить их совместимость с новым «железом».
В общем, кто давно хотел добавить эти культовые игры в свою цифровую библиотеку, может это сделать прямо сейчас.
500р за это дорого, так что лучше взять из зелёного стима
Круто.
Куплю под asus rog ally
Надеюсь что капком сделает ремейки этих игр
Вот теперь можно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КУПИТЬ, а не арендовать как в Стим. Конечно, из-за курса цена кажется перебором, но такова финансовая реальность.
Давно куплена. Но хотелось бы возрождение этой франшизы. Ну и Регина как всегда топ.
ремейки бы
Не работал геймпад в ней
В ГОГ уже 4 года скидка 100% на всё. С другой стороны зачем оно нужно когда есть сборки HD Remastered.