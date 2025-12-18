ЧАТ ИГРЫ
Dino Crisis 15.09.2000
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.4 361 оценка

Dino Crisis 1 & 2 в одном сборнике по отличной цене и без DRM в GOG

Gruz_ Gruz_

В рамках большой зимней распродажи GOG предлагает множество выгодных предложений на современные игры без DRM и игры, которые были возвращены к жизни благодаря программе сохранения.

В числе этих классических игр — Dino Crisis и Dino Crisis 2, которые сейчас можно купить в сборнике Dino Crisis Bundle по цене $6.37 (-50%) — это самая большая скидка с момента его появления.

Благодаря эксклюзивной поддержке GOG, теперь в этих survival-horror-играх поддерживается 4K-разрешение и современные контроллеры, а также множество других обновлений, повышающих стабильность. А поскольку игры участвуют в программе сохранения GOG, они будут и дальше обновляться, что позволит обеспечить их совместимость с новым «железом».

В общем, кто давно хотел добавить эти культовые игры в свою цифровую библиотеку, может это сделать прямо сейчас.

Комментарии:  9
Giggity

500р за это дорого, так что лучше взять из зелёного стима

12
Лев Левин

Круто.

4
Neko-Aheron

Куплю под asus rog ally

4
Flaur74

Надеюсь что капком сделает ремейки этих игр

3
Egik81

Вот теперь можно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КУПИТЬ, а не арендовать как в Стим. Конечно, из-за курса цена кажется перебором, но такова финансовая реальность.

3
Демократ Маргинал

Давно куплена. Но хотелось бы возрождение этой франшизы. Ну и Регина как всегда топ.

2
Артем Lion

ремейки бы

Bookercatch

Не работал геймпад в ней

ant 36436

В ГОГ уже 4 года скидка 100% на всё. С другой стороны зачем оно нужно когда есть сборки HD Remastered.