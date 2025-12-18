Dino Crisis 1 & 2 в одном сборнике по отличной цене и без DRM в GOG

В рамках большой зимней распродажи GOG предлагает множество выгодных предложений на современные игры без DRM и игры, которые были возвращены к жизни благодаря программе сохранения.

В числе этих классических игр — Dino Crisis и Dino Crisis 2, которые сейчас можно купить в сборнике Dino Crisis Bundle по цене $6.37 (-50%) — это самая большая скидка с момента его появления.

Благодаря эксклюзивной поддержке GOG, теперь в этих survival-horror-играх поддерживается 4K-разрешение и современные контроллеры, а также множество других обновлений, повышающих стабильность. А поскольку игры участвуют в программе сохранения GOG, они будут и дальше обновляться, что позволит обеспечить их совместимость с новым «железом».

В общем, кто давно хотел добавить эти культовые игры в свою цифровую библиотеку, может это сделать прямо сейчас.