Dino Crisis может вернуться: Capcom зарегистрировала новую торговую марку в Бразилии

Фанаты давно потерянной серии Dino Crisis получили новый повод для надежды — в Национальном институте промышленной собственности Бразилии была зарегистрирована свежая торговая марка легендарной игры. По данным издания REVIL, заявка от 3 июля не связана с первоначальной регистрацией 1999 года и совпала по времени с подачей документов на Resident Evil Requiem. Это дает основания полагать, что речь идет не просто о защите старого бренда, а о подготовке к новому проекту — будь то ремейк, ремастер или полноценная новая часть.

Особенно интересно, что класс товарного знака полностью совпадает с Resident Evil Requiem — развлечения и видеоигры. Такой шаг Capcom уже предпринимала с Onimusha: сначала обновив права, а затем вернув серию на рынок. Вдобавок, еще в марте компания зарегистрировала Dino Crisis и в Японии, что обычно делается, когда у издателя есть конкретные планы на использование франшизы.

Напомним, что серия уже мелькнула в этом году — первые две части вышли на GOG с обновленным рендерингом, поддержкой 4K, сглаживания, улучшенной анимацией и облачными сохранениями. Однако эти переиздания выглядели скорее как разогрев перед чем-то большим.

На фоне возрождения старых брендов Capcom, включая Okami и Onimusha, вероятность возвращения Dino Crisis кажется все более реальной. Вопрос только в том, решится ли компания на смелый ремейк в духе Resident Evil 2, или ограничится ремастером, сохранив дух оригинала.