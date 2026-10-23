Для оригинальной Dino Crisis вышел мод Modern Edition с видом из-за плеча и управлением в стиле Resident Evil

Энтузиаст под псевдонимом Rotmill выпустил масштабную модификацию Dino Crisis Modern Edition для PC. Проект создан на основе оригинального сурвайвал-хоррора 1999 года от компании Capcom и кардинально преображает классический игровой процесс с помощью современных механик и графических улучшений.

Ключевым изменением стала замена фиксированных ракурсов камеры на полноценный вид от 3 лица из-за плеча. В оригинальной версии игры использовалась характерная для ранних выпусков серии Resident Evil кинематографическая камера с жестко заданными углами обзора, тогда как фанатская модификация дает полный контроль над положением обзора во время исследования локаций и сражений с динозаврами.

Вместе с новой камерой проект получил полностью осовремененную схему управления и механику перемещения в стиле актуальных ремейков Resident Evil. Для пользователей персональных компьютеров реализована полноценная поддержка клавиатуры и мыши, благодаря чему целиться и вести огонь теперь можно напрямую с помощью курсора мыши.

Визуальная составляющая также подверглась заметной доработке. В Dino Crisis Modern Edition появились настройки качества теней, фонового затенения ambient occlusion и сглаживания. Кроме того, автор внедрил полноценную лицевую анимацию и синхронизацию движений губ с речью персонажей, чего не было в классическом релизе 1999 года.

Проект оптимизирован для работы на современных дисплеях и поддерживает широкоформатные экраны с соотношением сторон 16:9, 21:9 и 32:9 без геометрических искажений. Модификация поддерживает запуск в разрешении вплоть до 4K, а кадровая частота может составлять 30, 60 или 120 кадров в секунду на выбор игрока.

В состав релиза вошла встроенная поддержка сторонних модов и специализированный редактор Dino Crisis ME Studio версии 0.1. Утилита позволяет открывать образ диска игры, просматривать трехмерные модели, помещения, текстуры, звуки и видеоролики, экспортировать их в стандартных форматах glTF, FBX или OBJ, а также собирать пользовательские наборы контента прямо в рабочей директории модов.

Модификация доступна для бесплатной загрузки на площадках itch.io и GitHub. Для работы требуется образ диска оригинальной Dino Crisis для консоли PlayStation версии 1.1, поскольку некоммерческий проект принципиально не распространяет защищенные авторским правом файлы компании Capcom.