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Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.4 262 оценки

Для загрузки стала доступна демоверсия фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 5

monk70
Новости

Моддер Стефано Каньяни работает над фанатским ремейком Dino Crisis в Unreal Engine 5 и поделился играбельной демоверсией. Поскольку этот фанатский ремейк создан одного разработчика, он не представляет собой качество полноценного официального ремейка. Тем не менее, он может дать вам представление о том, чего можно ожидать.

Dino Crisis "Фанатский ремейк - Rebirth Project"

Стефано Каньяни сообщил:

Этот проект полностью вдохновлен оригинальной игрой 1999 года, но он не представляет собой полноценный ремейк. Я большой поклонник первой игры Dino Crisis, я старался передать всю атмосферу и ужас оригинала в современной манере.
49
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
B e s i k

ДиноКризис 1 и 2 одна из моих любимых игр.Автор ремейка конечно очень молодец но я всё же подожду официальный ремейк.

12
TheCalvariam

мне кажется долго ждать придётся, хотя не факт

5
Yтbе Веня Бенис

называя вещи своими именами поделка вырви глаз выглядит как ТЯП ЛЯП на отЭбысь

4
xion76

Передвижения Регины оооочень медленные. Видимо это сделано специально, чтобы насладится задницей в латексе)

2
flaur74

Как же я хочу ремейк этой игры )

2
брaтанчик

Спасибо, но нет

1
Sinmax
, я старался передать всю атмосферу и ужас оригинала в современной манере

не так страшно, как

1
Faust666999

В то время все игры были с такими кракозабрами русскими ;) Еще можно вспомнить Front Mission 3. Там такие же приколы были. Блин ностальгия...

0
Комментарий удален
SULIK 712

а что капком должны подтвердить ?

0
Demag0g

Норм,капкомам точно понравится)

0
SOLUS5678

Неплохо смотрится.

0
sergeu78

немного мультяшно

0
nickSIA

Забавно что в Steam доступен SoundTrack для Dino Crisis. Но игра не выходила в Steam.

Спойлер

https://steamdb.info/app/1568800/info/

https://steamdb.info/app/1568810/

0
erba05

как вспомню ориг. так слеза прокатывается.

0
VALERTOZ

Прикольно!

0
Nell_0071

Скоро заблочат. Обычно так и поступают

0
Brainstoun

Всратость этой демки зашкаливает

-2
DavieDzhons

Скачать кривое гoвно за бабки! Спасибо! Так себя не рекламируют!

-3
4de

Боже, какая ссанина. Зачем?

Проще дождаться капком уже 3 года дино делают на ре энджин.

-9
Brock Samson

пруфы будут ?

1
4de Brock Samson

Посмотришь, как анонсируют вспомнишь меня

0
nickSIA

Capcom вроде как пилят новый RE-X Engine про который в последнее время ничего не слышно. Но будем посмотреть дальше...

Может с выходом PS5 Pro или даже PS6 на может что и покажут...

0
Stasonich_spb

Так что там с новой инфой о RE4R?? инсайдЕр же твой враки враки не может?!))

0