Для загрузки стала доступна демоверсия фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 5

Моддер Стефано Каньяни работает над фанатским ремейком Dino Crisis в Unreal Engine 5 и поделился играбельной демоверсией. Поскольку этот фанатский ремейк создан одного разработчика, он не представляет собой качество полноценного официального ремейка. Тем не менее, он может дать вам представление о том, чего можно ожидать.

Стефано Каньяни сообщил:

Этот проект полностью вдохновлен оригинальной игрой 1999 года, но он не представляет собой полноценный ремейк. Я большой поклонник первой игры Dino Crisis, я старался передать всю атмосферу и ужас оригинала в современной манере.