Для загрузки стала доступна демоверсия фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 5

Моддер Стефано Каньяни работает над фанатским ремейком Dino Crisis в Unreal Engine 5 и поделился играбельной демоверсией. Поскольку этот фанатский ремейк создан одного разработчика, он не представляет собой качество полноценного официального ремейка. Тем не менее, он может дать вам представление о том, чего можно ожидать.
Стефано Каньяни сообщил:
Этот проект полностью вдохновлен оригинальной игрой 1999 года, но он не представляет собой полноценный ремейк. Я большой поклонник первой игры Dino Crisis, я старался передать всю атмосферу и ужас оригинала в современной манере.
ДиноКризис 1 и 2 одна из моих любимых игр.Автор ремейка конечно очень молодец но я всё же подожду официальный ремейк.
мне кажется долго ждать придётся, хотя не факт
называя вещи своими именами поделка вырви глаз выглядит как ТЯП ЛЯП на отЭбысь
Передвижения Регины оооочень медленные. Видимо это сделано специально, чтобы насладится задницей в латексе)
Как же я хочу ремейк этой игры )
Спасибо, но нет
не так страшно, как
В то время все игры были с такими кракозабрами русскими ;) Еще можно вспомнить Front Mission 3. Там такие же приколы были. Блин ностальгия...
а что капком должны подтвердить ?
Норм,капкомам точно понравится)
Неплохо смотрится.
немного мультяшно
Забавно что в Steam доступен SoundTrack для Dino Crisis. Но игра не выходила в Steam.
https://steamdb.info/app/1568800/info/
https://steamdb.info/app/1568810/
как вспомню ориг. так слеза прокатывается.
Прикольно!
Скоро заблочат. Обычно так и поступают
Всратость этой демки зашкаливает
Скачать кривое гoвно за бабки! Спасибо! Так себя не рекламируют!
Боже, какая ссанина. Зачем?
Проще дождаться капком уже 3 года дино делают на ре энджин.
пруфы будут ?
Посмотришь, как анонсируют вспомнишь меня
Capcom вроде как пилят новый RE-X Engine про который в последнее время ничего не слышно. Но будем посмотреть дальше...
Может с выходом PS5 Pro или даже PS6 на может что и покажут...
Так что там с новой инфой о RE4R?? инсайдЕр же твой враки враки не может?!))