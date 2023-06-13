Фанаты Dino Crisis выразили разочарование после Capcom Showcase ©

Dino Crisis - одна из классических серий Capcom, которой очень не хватало нового контента. Год за годом поклонники серии с нетерпением ждали перезагрузки серии или ремейка оригинальной Dino Crisis, но были разочарованы тем, что другие франшизы, такие как Resident Evil и Ace Attorney, получили ремейки, переиздания и/или сиквелы. Сюда же до кучи кооперативная игра с динозаврами Exoprimal, выход которой запланирован на 14 июля.

На Capcom Showcase был показан еще один кинематографический трейлер Exoprimal. В ходе демонстрации директор игры Такуро Хираока заявил, что отзывы будут учтены в виде более PvE-ориентированного опыта. Конечно, это не прошло незамеченным для фанатов Dino Crisis, которые выразили свое недовольство компанией за то, что она даже не упомянула Dino Crisis в том, что могло бы стать очень эпичным кроссовером с этой игрой. Это было бы, по крайней мере, более тематически осмысленно, чем предстоящий кроссовер по Street Fighter. Некоторые другие игроки также отметили сходство между одним из персонажей Exoprimal и Региной, главной героиней Dino Crisis, сожалея об отсутствии новых событий в этой серии.

Спасибо за все отзывы об Exoprimal, если вы не спрашивали о сотрудничестве с Dino Crisis, мы выбросили ее в измельчитель.

EXOPRIMAL или "Как я научился перестать надеяться, что CAPCOM когда-нибудь вернет Dino Crisis".

Каждый раз, когда я вижу этого человека в ExoPrimal! Я не могу отделаться от ощущения, что мы НИКОГДА не получим Dino Crisis! Она очень похожа на нее.

К сожалению, поклонникам Dino Crisis придется и дальше ждать анонса от Capcom, поскольку на презентации не было никаких признаков этой легендарной игры. Хотя Exoprimal, похоже, почти готов к выходу, давние поклонники хоррор-франшизы хотят увидеть больше из культовой серии.