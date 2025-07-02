Интерес к Dino Crisis по-прежнему высок, о чем говорит пост Capcom по случаю годовщины игры

Официальный аккаунт Capcom X вчера отпраздновал 26-летие Dino Crisis. Хотя анонса новой игры не последовало, самого поста, включающего официальные иллюстрации из первой игры, оказалось достаточно, чтобы поклонники заволновались и понадеялись на возрождение франшизы ужасов про динозавров.

Принимая во внимание уникальность франшизы, неудивительно, что фанаты Dino Crisis собрались на юбилейный пост Capcom. Среди обычных просьб о перезагрузке, ремейке и сиквеле некоторые просто хотят выразить свою ностальгию и любовь к Dino Crisis. Официальный аккаунт Capcom X время от времени публикует юбилейные посты о прошлых играх, но в данном случае из-за долгого отсутствия Dino Crisis фанаты жаждут чего-то нового.

Первая Dino Crisis вышла в Японии в 1999 году на консоли PlayStation. Созданная Синдзи Миками - создателем первой Resident Evil и продюсером Resident Evil 2 - Dino Crisis во многом схожа с предыдущими работами Миками, среди которых были головоломки и управление на базе танков. Включение в Dino Crisis быстрых и свирепых врагов-динозавров позволило Capcom заявить о ней как об экшен-ужастике. Сочетание ужасов и экшена на острове, где хозяйничают динозавры, породило два сиквела (Dino Crisis 2/3) и спин-офф в виде шутера (Dino Crisis Stalker).

Хотя Миками заявил, что, скорее всего, в связи с успехом Monster Hunter у франшизы Dino Crisis не будет места для новых разработок (Eurogamer), многие сочли его заявление неожиданным, так как у этих двух франшиз мало общего, кроме того, что в них присутствуют большие монстры. Впрочем, поскольку Миками больше не работает в Capcom, он, скорее всего, никак не может повлиять на возможное возрождение Dino Crisis.

Dino Crisis и Dino Crisis 2 доступны на PC в магазине GOG.