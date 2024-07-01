Культовой Dino Crisis исполнилось 25 лет

Кажется, что только вчера мы играли в Dino Crisis, но это было не вчера, а 25 лет назад. То есть четверть века. В честь этого юбилея Capcom опубликовала в Х праздничную картинку, на которой изображена культовая лапа динозавра, украшающая также и обложку игры.
Dino Crisis, созданная Синдзи Миками и известная как "Resident Evil с динозаврами", сумела найти свое место под солнцем, получив признание как публики, так и критиков, хотя ей так и не удалось добиться такого же успеха, как survival horror-саге компании из Осаки.
В Европе Dino Crisis вышла только осенью 1999 года, а в Японии - 1 июля. Регина стала культовым персонажем PlayStation и Capcom, наряду с Крисом Редфилдом, Леоном, Клэр и другими героями Resident Evil, настолько, что людям до сих пор хочется ремейка Dino Crisis, которого, скорее всего, не будет.
Серия зашла в тупик с 2003 года, когда для Xbox вышла посредственная Dino Crisis 3, не сумевшая привлечь внимание публики. Тем не менее, Dino Crisis всегда остается в мечтах Capcom, и хочется надеяться, что в будущем мы увидим ремейк... может быть, к 30-летнему юбилею в 2029 году?
Вроде недавно играл, в уже четверть века прошло. Надеюсь Capcom ремейк всё-таки сделают.
Тоже жду, а Capcom словно троллит, помню как на презентации у них увидел динозавров, чуть не подпрыгнул от радости, а они взяли и анонсировали г. под названием exoprimal.
В хорошие игры можно переигрывать долго // Андрей Нестеров
Зато в CAPCOM сидят полные Д., зачем выпускать ремейк игры, мы выпустим полную парашу Exoprimal.
Как оно там кста поживает? Чёт после выхода о нем сразу забыли
Ну культовой особо я бы ее не назвал,первую часть так и не осилил,а вторую проходил и показалась мне хорошей,но точно не культовая,тот же резидент в разы лучше будет,хотя механика у них одна.
Сам сеттинг динозавров не так интересен, как зомби, вирусы и мутации. Тоже играл в детстве в эти игры. Тогда зашло, до сих пор помню кайф от стрельбы с двух рук по динозаврам (кажется полуавтомат пистолеты купил ближе к концу игры) и огромного Тиранозавра в одной из частей. Но по итогу Резидент больше зацепил. 3 часть в память врезалась невероятно сильно. Потому все остальные часть брал и проходил, не смотря на кривоватое управление и другие условности жанра - кайфовал все равно. Только 6 часть не осилил и парочку игр, что выходили на некоторых приставках.
Ремейк пожалуй можно было бы сделать. Только не уверен, насколько это будет актуально смотреться в настоящем времени. Мне кажется слепо копировать по формуле ремейков Резиков не выйдет. Получится хрючево. Так что задачка у разработчика будет сложная.
25 лет... юбилей.... выкатили картинку..... как это мило.... тфу на вас..... хоть бы трейлер чёрного экрана с появляющейся надписью Dino Crisis Remake или просто Dino Crisis со звуком т-рекса на заднем фоне показали, а если бы 2-3 арта от разрабов то вообще можно было бы радоваться что хоть анонс есть, ато..... мы capcom и мы знаем что хотят наши фанаты на 25 летний юбилей серии.... нате вам лапу велоцераптора с обложки оригинальной игры..... спасибо, то что надо.
Дино Кризис Резик Паразитка - три любимые игры моего детства Они даже сейчас играются мною с не меньшим интересом И не только мной наверное Еще бы добавил Сайлент Хилл и третью часть Фронт Мишшн
Чё за нафинг? Я в неё ещё на первой плойке играл...
Резик и динозаврами