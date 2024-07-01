Культовой Dino Crisis исполнилось 25 лет

Кажется, что только вчера мы играли в Dino Crisis, но это было не вчера, а 25 лет назад. То есть четверть века. В честь этого юбилея Capcom опубликовала в Х праздничную картинку, на которой изображена культовая лапа динозавра, украшающая также и обложку игры.

Dino Crisis, созданная Синдзи Миками и известная как "Resident Evil с динозаврами", сумела найти свое место под солнцем, получив признание как публики, так и критиков, хотя ей так и не удалось добиться такого же успеха, как survival horror-саге компании из Осаки.

В Европе Dino Crisis вышла только осенью 1999 года, а в Японии - 1 июля. Регина стала культовым персонажем PlayStation и Capcom, наряду с Крисом Редфилдом, Леоном, Клэр и другими героями Resident Evil, настолько, что людям до сих пор хочется ремейка Dino Crisis, которого, скорее всего, не будет.

Серия зашла в тупик с 2003 года, когда для Xbox вышла посредственная Dino Crisis 3, не сумевшая привлечь внимание публики. Тем не менее, Dino Crisis всегда остается в мечтах Capcom, и хочется надеяться, что в будущем мы увидим ремейк... может быть, к 30-летнему юбилею в 2029 году?