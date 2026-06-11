Обсуждая Resident Evil: Veronica продюсер Capcom внезапно намекнул на возвращение Dino Crisis

На днях для игровой прессы спало эмбарго, касающееся первых деталей ремейка Resident Evil: Veronica. Однако во время закрытой сессии вопросов и ответов (Q&A) с создателями игры внимание журналистов внезапно переключилось на другую забытую классику от компании Capcom — сурвайвал-хоррор с динозаврами Dino Crisis.

Как рассказал автор тематического YouTube-канала Centre of Evil, присутствовавший на закрытом мероприятии, продюсеру Ёсиаки Хирабаяси задали прямой вопрос о будущем серии Dino Crisis. Ответ разработчика оказался коротким, но крайне интригующим:

Без комментариев, хотя я и знаю ответ.

— с улыбкой заявил Хирабаяси, после чего рассмеялся.

Эта фраза дала поклонникам Реджины серьезную надежду на то, что франшиза наконец-то получит заслуженное возрождение. В фанатском сообществе на Reddit реакция оказалась бурной. Многие игроки сходятся во мнении, что полноценный ремейк Dino Crisis, созданный на передовом движке RE Engine, аналогично последним частям Resident Evil, стал бы настоящим финансовым хитом.

В качестве аргументов пользователи приводят огромный кредит доверия к Capcom и недавний успех их научно-фантастического экшена Pragmata, который, будучи совершенно новым IP, превзошел ожидания по продажам. Игроки подчеркивают, что на современном рынке образовался острый дефицит качественных одиночных ААА-шутеров с динозаврами.

На данный момент Capcom хранит официальное молчание и не комментирует статус серии. Однако относительно недавно издатель вернул серию Dino Crisis в продажу через Steam, а подобный намек от одного из ключевых продюсеров компании практически не оставляет сомнений. Осталось только дождаться возвращение Реджины...