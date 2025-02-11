Продажи серии Dino Crisis пошли в гору

Согласно последнему отчету Capcom о продажах «платиновых» игр ( это игры, которые разошлись тиражом более миллиона копий), количество проданных игр по франшизе Dino Crisis выросло на более чем 100 тысяч копий!

Однако стоит уточнить, что в отчете Capcom, из которого и были взяты вышеприведенные цифры, фигурируют данные о продажах порта для PS4 и PS5, без учета релиза Dino Crisis и Dino Crisis 2 в GOG. Отсюда напрашивается вывод, что на сегодняшний день было продано гораздо больше игр франшизы.

Пользователи уже давно просят разработчиков выпустить ремейк давно забытой игры в жанре survival-horror. Такие просьбы подтвердились благодаря успеху Resident Evil, ремейки которой пользуются большим спросом.

Capcom уже доказала, что способна создавать отличные ремейки. Возможно, на этот раз у нее появился еще один аргумент в пользу ремейка на тему сражений с динозаврами?