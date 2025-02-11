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Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.4 305 оценок

Продажи серии Dino Crisis пошли в гору

Gruz_
Новости

Согласно последнему отчету Capcom о продажах «платиновых» игр ( это игры, которые разошлись тиражом более миллиона копий), количество проданных игр по франшизе Dino Crisis выросло на более чем 100 тысяч копий!

Однако стоит уточнить, что в отчете Capcom, из которого и были взяты вышеприведенные цифры, фигурируют данные о продажах порта для PS4 и PS5, без учета релиза Dino Crisis и Dino Crisis 2 в GOG. Отсюда напрашивается вывод, что на сегодняшний день было продано гораздо больше игр франшизы.

Пользователи уже давно просят разработчиков выпустить ремейк давно забытой игры в жанре survival-horror. Такие просьбы подтвердились благодаря успеху Resident Evil, ремейки которой пользуются большим спросом.

Capcom уже доказала, что способна создавать отличные ремейки. Возможно, на этот раз у нее появился еще один аргумент в пользу ремейка на тему сражений с динозаврами?

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Даешь ремейк, это интереснее чем от зомбаков бегать. // Алексей Карпенко

10
shooltz777

да было бы классно увидеть ремейк 1 и 2

4
shecter

По-крайней мере у этой игры больше шансов,чем у Breath of Fire...

0
Twitch Stream Moments

Давно пора я 1 часть так и не прошёл

-1
Ashley33

там были очень душные загадки с кодами, прям отталкивали.

0