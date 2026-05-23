Серия Dino Crisis демонстрирует отличные продажи в 2026 году вопреки отсутствию новинок

Серия Dino Crisis от Capcom не получала новых частей, ремейков или ремастеров с 2003 года, но по-прежнему привлекает аудиторию. За первые три месяца 2026 года продажи игр франшизы превысили 300 тысяч копий. Благодаря этому общий тираж серии по всему миру приблизился к 5 миллионам единиц. На данный момент цикл состоит из трех основных частей и ответвления Dino Stalker.

Первая игра серии около 20 лет оставалась труднодоступной, пока в октябре 2024 года ее не портировали на PS4 и PS5. В феврале 2026 года первые две части также дебютировали в Steam. При этом Dino Crisis 3 до сих пор заблокирована на самой первой консоли Xbox.

Выход классики в Steam привлек к франшизе новых пользователей. Однако пока неясно, хватит ли этого всплеска активности, чтобы мотивировать Capcom заняться полноценным возрождением серии или созданием ремастеров.