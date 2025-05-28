Создатель Bayonetta и Resident Evil 2 хотел бы заняться возрождением Dino Crisis

Хидэки Камия, легендарный японский геймдизайнер, стоявший у истоков таких культовых игр, как Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami и Bayonetta, признался в своём интересе к возможной работе над Dino Crisis. Об этом он рассказал в интервью для MinnMax во время «Rapid-Fire»-сессии с Беном Хэнсоном.

Когда речь зашла о франшизах Capcom, к которым Камия проявляет личный интерес, дизайнер неожиданно упомянул Dino Crisis, выразив готовность взять на себя режиссуру возможного продолжения или перезапуска. Вопрос прозвучал наряду с обсуждением других знаковых серий, таких как Viewtiful Joe и Okami, к которым Камия также не теряет интереса.

Хотя сам Камия в последние годы чаще ассоциируется с PlatinumGames, в 2023 году он покинул студию, а позже основал новое независимое объединение CLOVERS. В интервью он отметил, что его студия уже активно сотрудничает с Capcom для создания новой Okami, и в этом же контексте допустил, что мог бы поработать над новым Dino Crisis, если появится такая возможность.

Dino Crisis — культовый хоррор с динозаврами от Capcom, впервые вышедший в 1999 году. Игра давно не получала новых частей, несмотря на настойчивые просьбы фанатов. Интерес со стороны такого ветерана индустрии, как Камия, может вдохнуть новую жизнь в серию, которую многие считают «динозавром, достойным второго шанса».