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Dino Crisis 15.09.2000
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.5 393 оценки

Возвращение Регины: Ремейк Dino Crisis может выйти к 2029 году

TheSkoofLord TheSkoofLord

В сети снова заговорили о возвращении культовой серии сурвайвал-хорроров с динозаврами от Capcom. По информации инсайдерской группы Team Biohazard, полноценный ремейк Dino Crisis находится в активной разработке уже около четырех лет.

Источники утверждают, что Capcom запустила проект в производство еще в 2022 году. Релиз запланирован на период между 2028 и 2029 годами. Официального анонса от разработчиков пока не поступало, поэтому информацию стоит воспринимать исключительно как слух.

Тем не менее подобные сроки выглядят вполне логично. Сейчас Capcom сфокусирована на поддержке и развитии серии Resident Evil, однако фанаты уже много лет умоляют компанию вернуть приключения рыжеволосой оперативницы Регины. Использование современного движка RE Engine для воссоздания мрачной базы с динозаврами напрашивается само собой, особенно после колоссального успеха последних ремейков Resident Evil.

Если слухи верны, то сейчас проект проходит важнейшие этапы производства, а первый тизер мы можем увидеть в ближайшие год или два.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Когда Dino Crisis вышел на первой плойке, я ещё пешком под стол ходил и пугался пиксельного раптора, прыгающего в окно. К 2029 году я уже буду сидеть в кресле-качалке и ворчать на молодежь. Capcom, сжальтесь над стариками! Выкатите хотя бы короткий тизер с той самой музыкой из главного меню, чтобы мы знали, ради чего доживать эти 5 лет :)

7
Маслохищник

Да да да

TypicalFletcher

Кто нарисовал такую страшную жабу??? Зачем ей автомат? Она и так всех динозавров распугает

Пользователь ВКонтакте

Это инфа от 2024 года // Илья Дегтярёв

Пользователь ВКонтакте

// Илья Дегтярёв

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