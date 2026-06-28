Возвращение Регины: Ремейк Dino Crisis может выйти к 2029 году

В сети снова заговорили о возвращении культовой серии сурвайвал-хорроров с динозаврами от Capcom. По информации инсайдерской группы Team Biohazard, полноценный ремейк Dino Crisis находится в активной разработке уже около четырех лет.



Источники утверждают, что Capcom запустила проект в производство еще в 2022 году. Релиз запланирован на период между 2028 и 2029 годами. Официального анонса от разработчиков пока не поступало, поэтому информацию стоит воспринимать исключительно как слух.

Тем не менее подобные сроки выглядят вполне логично. Сейчас Capcom сфокусирована на поддержке и развитии серии Resident Evil, однако фанаты уже много лет умоляют компанию вернуть приключения рыжеволосой оперативницы Регины. Использование современного движка RE Engine для воссоздания мрачной базы с динозаврами напрашивается само собой, особенно после колоссального успеха последних ремейков Resident Evil.



Если слухи верны, то сейчас проект проходит важнейшие этапы производства, а первый тизер мы можем увидеть в ближайшие год или два.