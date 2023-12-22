Вышла демоверсия фанатского ремейка оригинальной Dino Crisis на Unreal Engine 4

Фанаты Dino Crisis, сегодня для вас есть кое-что. xHARDHeMPuS выпустила очень раннюю WIP-демонстрацию фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 4.

Этот фан-ремейк воссоздает некоторые из первых окружений Dino Crisis. Кроме того, в нем вы сможете решить несколько головоломок и получить несколько cut-scenes в реальном времени.

Поскольку это фанатский ремейк, вам следует умерить свои ожидания. Он не поразит вас воображение и будет неровным по краям. Поэтому, если вы не являетесь ярым поклонником Dino Crisis, можете просто пропустить ее.

Но самое интересное, что xHARDHeMPuS воссоздала множество окружений из Dino Crisis. Так что смотреть на эти места в полном 3D - очень круто. По крайней мере, на мой взгляд.

Вы можете скачать этот ремейк Dino Crisis на Unreal Engine 4 отсюда.