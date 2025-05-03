Энтузиаст выпустил обновленную версию фанатского ремейка Dino Crisis 2 на Unreal Engine 5

Разработчик-одиночка, известный под псевдонимом Stefano Cagnani V3, представил третью версию своего неофициального ремейка культовой игры Capcom, созданного на современном движке Unreal Engine 5. Этот релиз последовал за предыдущей работой автора над ремейком первой части Dino Crisis.

Данный проект стремится воссоздать атмосферу и геймплей оригинала 2000 года, который вышел на PlayStation. Dino Crisis 2, в отличие от своей предшественницы, сместил акцент с элементов выживания в сторону более динамичного экшена, предлагая игрокам сражаться с многочисленными динозаврами в роли знакомой Регины и нового персонажа Дилана Мортона. Фанатский ремейк старается следовать этому направлению, предлагая игрокам знакомый, но визуально осовремененный опыт.

Выпуск последней версии, обозначенной как v3, был мотивирован отзывами игроков, столкнувшихся с рядом технических проблем в предыдущих сборках. Согласно комментариям пользователей и ответам разработчика на платформе itch.io, где распространяется проект, были исправлены серьезные ошибки. В частности, упоминались проблемы, приводившие к зависанию игры при попытке взаимодействия с определенными дверями, например, в локации со свалкой металлолома или перед входом в пещеру. Также сообщалось о невозможности подобрать ящики с боеприпасами в некоторых ситуациях. Разработчик подтвердил, что эти недочеты были устранены в обновлении v3.