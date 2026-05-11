Фанаты Dino Crisis 2 создают неофициальный ремастер с HD-графикой

Поклонники Dino Crisis 2, не дождавшись от Capcom новостей о ремейке, решили самостоятельно осовременить любимую классику. Поскольку официальных анонсов о возрождении серии всё еще нет, сообщество сосредоточилось на создании модификации, которая значительно повышает качество игры.
Масштабное визуальное обновление стало возможным благодаря проекту Classic REbirth. Этот патч позволил запустить вторую часть в HD-разрешении и обновить графические ассеты: модели главных героев и текстуры окружения теперь выглядят гораздо четче и детальнее по сравнению с оригиналом 2000 года.
Несмотря на почтенный возраст, Dino Crisis 2 по-прежнему ценится за свою режиссуру и уникальный стиль, которые во многом опередили время. Благодаря стараниям энтузиастов, игра фактически получила полноценный, хоть и неофициальный ремастер, адаптированный под современные мониторы.
Первые кадры модификации вызвали ажиотаж в сети — фанаты особенно отмечают преображение Регины, чья внешность стала максимально проработанной. Автор проекта подтвердил, что работа почти завершена и в ближайшее время мод будет опубликован на популярных площадках Nexus Mods и Moddb.
На данный момент Capcom ограничилась лишь выпуском оригинальных частей в Steam, бросая все ресурсы на развитие Resident Evil. На фоне такого фанатского энтузиазма остается открытым вопрос: станет ли успех подобных модификаций стимулом для компании наконец взяться за официальный ремейк приключений с динозаврами?
Удачи им!!! 2 часть самая любимая! Хоть бы доделали до конца и Капком не заставили удалить билд
ей ремейк нужен, больно играть в такие игры
Какой по счету фанатский ремастер? Уже кто то делал и не даделал или сделал чисто для себя и своих друзей, просто я его либо не видел либо на ноунейм торрентах висит. А тут опят очередная новость про фанатский https://www.playground.ru/dino_crisis_2/news/entuziast_vypustil_obnovlennuyu_versiyu_fanatskogo_remejka_dino_crisis_2_na_unreal_engine_5-1768143
Ну, капком Х*й когда его сделают, у них резидент головного мозга.