Фанаты Dino Crisis 2 создают неофициальный ремастер с HD-графикой

Поклонники Dino Crisis 2, не дождавшись от Capcom новостей о ремейке, решили самостоятельно осовременить любимую классику. Поскольку официальных анонсов о возрождении серии всё еще нет, сообщество сосредоточилось на создании модификации, которая значительно повышает качество игры.

Масштабное визуальное обновление стало возможным благодаря проекту Classic REbirth. Этот патч позволил запустить вторую часть в HD-разрешении и обновить графические ассеты: модели главных героев и текстуры окружения теперь выглядят гораздо четче и детальнее по сравнению с оригиналом 2000 года.

Несмотря на почтенный возраст, Dino Crisis 2 по-прежнему ценится за свою режиссуру и уникальный стиль, которые во многом опередили время. Благодаря стараниям энтузиастов, игра фактически получила полноценный, хоть и неофициальный ремастер, адаптированный под современные мониторы.

Первые кадры модификации вызвали ажиотаж в сети — фанаты особенно отмечают преображение Регины, чья внешность стала максимально проработанной. Автор проекта подтвердил, что работа почти завершена и в ближайшее время мод будет опубликован на популярных площадках Nexus Mods и Moddb.

На данный момент Capcom ограничилась лишь выпуском оригинальных частей в Steam, бросая все ресурсы на развитие Resident Evil. На фоне такого фанатского энтузиазма остается открытым вопрос: станет ли успех подобных модификаций стимулом для компании наконец взяться за официальный ремейк приключений с динозаврами?