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Dino Crisis 2 20.08.2002
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.8 205 оценок

Классика возвращается: Dino Crisis 2 и ещё две легендарные игры появятся в PS Plus Premium в 2026 году

KoRnEr KoRnEr

У Capcom, без сомнения, одна из самых богатых коллекций игр в индустрии, и Dino Crisis когда-то был одним из главных хитов. Пусть он и не достиг долгосрочного успеха Resident Evil, но теперь у вас есть шанс наверстать упущенное — вторая часть появится в PS Plus Premium.

Dino Crisis — это по сути Resident Evil с динозаврами. Если вы любите survival horror, эта игра определённо заслуживает внимания. Но не будем зацикливаться только на Dino Crisis 2: на сентябрьском мероприятии Sony State of Play также были анонсированы дополнительные бонусы для владельцев подписки Premium, которые появятся в 2026 году.

Благодаря презентации Sony State of Play в PS Plus Premium будут добавлены Dino Crisis 2, Mega Man X Command Mission и Ratchet & Clank.

Естественно, вдохновлённая «Парком Юрского периода», Dino Crisis использует привычные элементы survival horror: ограниченные здоровье и боеприпасы, постоянное чувство страха, отчаяния и изоляции. Вторая часть сместилась в сторону экшена, но это означает, что теперь обе классические игры доступны в PS Plus Premium.

3 сентября PlayStation устроит двойной State of Play - после основной презентации стартует выпуск с играми Японии и Азии

Вместе с Dino Crisis 2 в каталог добавят Mega Man X Command Mission и Ratchet & Clank (первая часть).

Пока неизвестно, когда именно они появятся, но как только это произойдёт, вы сможете скачать любую из них и сразу же насладиться ностальгией.

Консоли 2 Индустрия 1
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Black3D

В 10-х годах делали сканирование костей т-рекса и его кости оказались полые. А значит он не содрогал землю. Это была этакая большая курица частично покрытая перьями. Сейчас если его воссоздать в игре по актуальной инфе можно будет со смеху помереть.

2
sergey gin

лучше дайте инфу по римейку как идет ход работы

1
TerryTrix

Неплохой тир, но если survival-horror то вам к первой части.