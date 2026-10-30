Моддер работает над превращением Dino Crisis 2 в полноценную 3D-игру с видом от третьего лица

Один из энтузиастов работает над проектом, который превратит Dino Crisis 2 в полноценную 3D-игру с видом от третьего лица. Несмотря на то что разработка находится на очень ранней стадии, уже появилось первое видео игрового процесса.

Напомним: в отличие от первой части, в Dino Crisis 2 не использовались полностью трёхмерные пространства — вместо них применялись заранее отрендеренный фоны, как в классических играх серии Resident Evil. У такого подхода были как свои плюсы, так и минусы.

Преимущество заключалось в том, что на момент выхода Dino Crisis 2 выглядела лучше первой части. Однако из-за этого перенос игры в формат «от третьего лица» значительно усложняется. Именно поэтому для первой Dino Crisis уже существует подобный мод, а для второй — пока нет.

Моддер под ником «RAW» занимается пересборкой Dino Crisis 2, внедряя камеру «из-за плеча» и воссоздавая игровые локации в 3D.

Как уже было сказано, проект находится на самой ранней стадии, но потенциал у него огромный. Поскольку это будет пересборка игры для ПК, в ней появится полноценная поддержка мыши и клавиатуры.