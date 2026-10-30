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Dino Crisis 2 20.08.2002
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.8 208 оценок

Моддер работает над превращением Dino Crisis 2 в полноценную 3D-игру с видом от третьего лица

monk70 monk70

Один из энтузиастов работает над проектом, который превратит Dino Crisis 2 в полноценную 3D-игру с видом от третьего лица. Несмотря на то что разработка находится на очень ранней стадии, уже появилось первое видео игрового процесса.

Напомним: в отличие от первой части, в Dino Crisis 2 не использовались полностью трёхмерные пространства — вместо них применялись заранее отрендеренный фоны, как в классических играх серии Resident Evil. У такого подхода были как свои плюсы, так и минусы.

Преимущество заключалось в том, что на момент выхода Dino Crisis 2 выглядела лучше первой части. Однако из-за этого перенос игры в формат «от третьего лица» значительно усложняется. Именно поэтому для первой Dino Crisis уже существует подобный мод, а для второй — пока нет.

Моддер под ником «RAW» занимается пересборкой Dino Crisis 2, внедряя камеру «из-за плеча» и воссоздавая игровые локации в 3D.

Как уже было сказано, проект находится на самой ранней стадии, но потенциал у него огромный. Поскольку это будет пересборка игры для ПК, в ней появится полноценная поддержка мыши и клавиатуры.

ПК 8 Трейлеры 2
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
rei_nyasha

дешевый клон резика, за что любят эту игру и откуда столько фанатов неясно

6
PuaJl4eJl

Похвально конечно,но мы всё равно топчемся на месте,надо делать полноценный ремейк

4
ant 36436
но потенциал у него огромный.

В чём потенциал, смотреть как динозавры из воздуха респятся? Механика игры просто не приспособлена под вид от первого лица.

3
Kolya Djopin

Так уже третий римейк в разработке,и ни один так не добили

1