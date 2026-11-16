Возрождение легенды Capcom: фанаты преобразили Dino Crisis 2 до неузнаваемости с HD-текстурами и новыми 3D-моделями

Моддер Suneater101 выпустил 3DD Mod — масштабное графическое обновление компьютерной версии Dino Crisis 2. Модификация заменяет устаревшую графику HD-текстурами и новыми высококачественными 3D-моделями, улучшает управление, освещение и визуальные эффекты.

Разработчик переработал все 86 помещений игры и 1165 ракурсов камер. HD-маски позволяют персонажам и динозаврам корректно скрываться за растениями, перилами и колоннами. Обновлены модели Регины, Дилана, Дэвида, Паулы, всех 11 видов динозавров, оружия, снаряжения, джипов, танка и небольших предметов. Оригинальные движения сохранены, однако персонажи теперь моргают, двигают глазами, показывают зубы и синхронизируют движения губ с речью. Динозавры получили аналогичные улучшения.

Новое освещение учитывает источники света в игровых локациях и создаёт мягкие тени, хотя классические круглые тени тоже доступны. 3D-модели могут отображаться с частотой 60 FPS, однако сама игра по-прежнему работает при 30 FPS. Переключение выполняется клавишей F7. Переработаны эффекты крови, ранений, ожогов, выстрелов, дыма, гильз, взрывов, лавы, пара, воды, пыли и движения танка.

HD-оформление получили интерфейс, карты, инвентарь, экраны сохранений и дополнительные режимы Dino Colosseum и Dino Duel. Меню, открываемое клавишей F5 или нажатием правого стика геймпада, позволяет менять настройки, переназначать клавиши и выбирать классическое либо современное управление. Добавлены поддержка широкоформатного изображения, дополнительные форматы 4:3 для 4K и возможность заменять видеоролики файлами из папки 3DD-Movies без изменения оригинальных данных игры. Клавиша F8 позволяет мгновенно переключаться между оригинальной и обновлённой графикой.