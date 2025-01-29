Возвращение классики с улучшениями: Dino Crisis и Dino Crisis 2 стали доступны в GOG

GOG и Capcom объявили о выпуске культовых игр Dino Crisis и её сиквела Dino Crisis 2 для PC, доступных через платформу GOG. Игры можно приобрести отдельно или в комплекте, а оба тайтла стали частью GOG Preservation Program, что гарантирует совместимость с современными системами без DRM и с улучшениями качества жизни.
Dino Crisis оставила значительный след в жанре survival horror, предложив игрокам напряжённую атмосферу и сражения с динозаврами. Игра теперь поддерживает Windows 10/11, с режимами Original, Arrange и эксклюзивным для ПК Operation Wipe Out. Обновления включают улучшенный рендеринг с поддержкой DirectX, разрешение близкое к 4K, поддержку современных контроллеров и исправления для стабильности и сохранений. Также появились новые опции, такие как V-Sync, Gamma Correction и Anti-Aliasing.
Кроме того, GOG запустил GOG Dreamlist — эволюцию Community Wishlist, где пользователи могут голосовать за игры, которые они хотят видеть на платформе. Этот проект позволяет поддерживать старые игры и вдохновлять издателей на их возрождение.
Блин, накатили бы hd текстуры, для эстетического удовольствия
Назвали бы это ремастером и вывалили ценник по пять тыщ за игру. В сети полно модов удовлетворяющих это эстетическое удовольствие за бесплатно
Они не ставятся на GOG версию, нет их.
Я и не говорил за эту версию
Фанатские ремастеры все равно гораздо лучше выглядят + ру перевод
воу воу полехче)))
У меня аж сердечко прихватило я уж думал ремейк динокризиса.... а тут выход в гог... ну посмотрим, на без рыбьи и рак рыба...
Оооот шикарная новость // Александр Владимирович
Опять только в Gog.Да что им сложно выпустить игры везде в GOG,Steam,EGS.
не знаете игра теперь в widescreen разрешении?
Вау
Сыграю на asus rog ally ))) обожал эти игры... А теперь оно и качество жизни мне улучшит... Не игра, а мечта :D