Возвращение классики с улучшениями: Dino Crisis и Dino Crisis 2 стали доступны в GOG

GOG и Capcom объявили о выпуске культовых игр Dino Crisis и её сиквела Dino Crisis 2 для PC, доступных через платформу GOG. Игры можно приобрести отдельно или в комплекте, а оба тайтла стали частью GOG Preservation Program, что гарантирует совместимость с современными системами без DRM и с улучшениями качества жизни.

Dino Crisis оставила значительный след в жанре survival horror, предложив игрокам напряжённую атмосферу и сражения с динозаврами. Игра теперь поддерживает Windows 10/11, с режимами Original, Arrange и эксклюзивным для ПК Operation Wipe Out. Обновления включают улучшенный рендеринг с поддержкой DirectX, разрешение близкое к 4K, поддержку современных контроллеров и исправления для стабильности и сохранений. Также появились новые опции, такие как V-Sync, Gamma Correction и Anti-Aliasing.

Кроме того, GOG запустил GOG Dreamlist — эволюцию Community Wishlist, где пользователи могут голосовать за игры, которые они хотят видеть на платформе. Этот проект позволяет поддерживать старые игры и вдохновлять издателей на их возрождение.