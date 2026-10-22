Dino Crisis 3 переносят на ПК без эмуляции - фанатский порт уже показывает игру в 3D

Dino Crisis 3, которая с момента выхода в 2003 году оставалась эксклюзивом оригинальной Xbox, получит неофициальный нативный порт для ПК. Над проектом работает Gemini, автор Classic REbirth и многочисленных исправлений для классических Resident Evil и Dino Crisis.

Разработчик подчёркивает, что речь идёт не об эмуляции через Xemu и не о статической рекомпиляции. Оригинальная Xbox использовала процессор архитектуры x86, поэтому значительная часть машинного кода игры уже совместима с современными ПК. Gemini запускает оригинальный исполняемый код Dino Crisis 3, заменяя обращения к системным функциям Xbox собственным D3D-враппером.

Первые результаты уже есть. Изначально проект мог отображать только меню, однако затем разработчику удалось запустить непосредственно трёхмерную часть игры. По словам Gemini, после относительно небольшого количества исправлений порт уже выдавал около 20 кадров в секунду.

Параллельно автор экспериментирует с улучшениями, которых не было в оригинале. В частности, демонстрировались широкоформатный режим, изменение поля зрения и альтернативная камера от третьего лица. Последнее особенно интересно в случае Dino Crisis 3 — камера оригинальной Xbox-версии считается одной из наиболее спорных особенностей игры.

При этом работа находится на ранней стадии, поэтому говорить о готовом ПК-релизе пока нельзя. Gemini продолжает разбираться с рендерингом и системными функциями Xbox, а публичная пользовательская версия проекта пока не представлена.

Dino Crisis 3 вышла исключительно на Xbox и стала последней новой частью серии. В отличие от двух предыдущих игр, действие перенесли в космос примерно на 500 лет вперёд, а сама игра заметно сильнее сместилась в сторону экшена.

До появления фанатского порта запустить Dino Crisis 3 на ПК можно было через эмулятор Xemu, где игра сейчас имеет статус Playable. Новый проект интересен именно тем, что должен позволить запускать её без полноценной эмуляции оригинальной Xbox.