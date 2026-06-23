Количество добавлений в список желаемого Dinoblade вплотную приблизилось к полумиллионной отметке

Небольшая студия Team Spino LLC представила Dinoblade — динамичную экшен-RPG с элементами Souls-like в доисторическом сеттинге. Игрокам предстоит примерить на себя роль грозного спинозавра, вооруженного гигантским клинком. Чтобы спасти свой вид от неминуемого вымирания, главному герою придется сокрушить каждого, кто осмелится встать у него на пути.

Несмотря на весьма экзотическую концепцию, проект уже успел завоевать признание игрового сообщества благодаря качественному и увлекательному геймплею. Разработчик официально сообщил, что количество добавлений игры в список желаемого уже достигло отметки в 460 тысяч. Более того, доступная в Steam демоверсия собирает исключительно положительные отзывы от опробовавших её пользователей.

Вдобавок к этим успехам создатели опубликовали свежий трейлер, который раскрыл главную интригу вокруг проекта. Ролик официально подтвердил, что релиз Dinoblade на ПК состоится 23 июля 2026 года.