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Dinoblade 2027 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица
10 1 оценка

Тысячи игроков ждут Dinoblade - экшен-RPG, которая родилась из шуточной анимации про спинозавра с мечом из Final Fantasy

Lunersun
Новости

Интересная история произошла на этой неделе в Steam — игра Dinoblade, появившаяся в магазине 15 января, меньше чем за сутки собрала 10 000 пользователей, добавивших её в списки желаемого.

А ведь всё началось как шутка — в 2022 году аниматор Жан Нгуен просто развлекался и сделал забавный ролик, где спинозавр размахивал знаменитым Бастер Мечом из Final Fantasy 7. Подписчики тогда в шутку предложили: «А почему бы не сделать из этого игру?» Нгуен воспринял идею всерьёз.

И вот теперь это уже полноценная экшен-RPG с собственной историей про доисторический мир после катастрофы. Тот самый спинозавр с мечом стал главным героем, которому предстоит сражаться с другими динозаврами-боссами. И пусть наш герой здоровенный, но двигается на удивление ловко — умеет и от ударов уворачиваться, и атаки парировать. А ещё за каждую победу над очередным боссом спинозавр получает новое оружие и способности.

Жан Нгуен делает игру в одиночку и когда она выйдет — неизвестно.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Yтbе Веня Бенис

Тысячи игроков ждут вот этот мусор? откуда цифры?

1
Wolfenstein

триллион игроков ждет это ноунейм гвно треша про дынозавра

1
Авраам Линкольн
Тысячи игроков ждут Dinoblade

А эти тысячи игроков сейчас с нами в одной комнате?

0
Avel_N

Ты статью читать не пробовал? Тебе русским по белому пишут "собрала 10к пользователей, добавивших её в списки желаемого". Десять тысяч для тебя это не "тысячи"?

0
Пользователь ВКонтакте

Хоспаде. Это столько в мире ebanутых? 😅 // Александр Владимирович

0