Тысячи игроков ждут Dinoblade - экшен-RPG, которая родилась из шуточной анимации про спинозавра с мечом из Final Fantasy

Интересная история произошла на этой неделе в Steam — игра Dinoblade, появившаяся в магазине 15 января, меньше чем за сутки собрала 10 000 пользователей, добавивших её в списки желаемого.

А ведь всё началось как шутка — в 2022 году аниматор Жан Нгуен просто развлекался и сделал забавный ролик, где спинозавр размахивал знаменитым Бастер Мечом из Final Fantasy 7. Подписчики тогда в шутку предложили: «А почему бы не сделать из этого игру?» Нгуен воспринял идею всерьёз.

И вот теперь это уже полноценная экшен-RPG с собственной историей про доисторический мир после катастрофы. Тот самый спинозавр с мечом стал главным героем, которому предстоит сражаться с другими динозаврами-боссами. И пусть наш герой здоровенный, но двигается на удивление ловко — умеет и от ударов уворачиваться, и атаки парировать. А ещё за каждую победу над очередным боссом спинозавр получает новое оружие и способности.

Жан Нгуен делает игру в одиночку и когда она выйдет — неизвестно.